CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel: O heiliger Bimbam

Am allerwichtigsten ist die Familie mit Gattin Franziska als Anker, Fundament und Rückgrat. Sie ist der "Chef im Haus", hat viel Verständnis für die Belastungen, die ein politisches Leben mit sich bringt, weiß der Ehemann. Wenn er zu Hause ist – so oft wie möglich –, nimmt er sich Zeit und liest den drei Buben Gutenachtgeschichten vor. Später, wenn er ihr Licht ausmacht, greift er selbst zum Buch, ein Favorit ist die Biografie von Wolfgang Schäuble. Das gibt ihm Energie für alles andere und dafür empfindet er große Dankbarkeit.

Ausführlich nachzulesen ist dieses Leben im baden-württembergischen "Staatsanzeiger", im Klatschmagazin "Bunte", in der Münchner "Abendzeitung", und in der rechtskatholischen "Tagespost", die Hagel als profilierten Kopf des "werteorientierten, bürgerlich-konservativen Flügels" der Union entdeckt hat. Im "Spiegel" darf er als leidenschaftlicher Hobbyjäger auf dem Hochsitz von seiner "Ehrfurcht vor der Schöpfung" berichten. Nur dem Angebot von Kontext, über seine Ehinger Jahre zu sprechen, mochte er nicht folgen.

Es gibt Ehinger, die ihn "Phrasen-Hagel" nennen

Nun ist das mit dem Glauben so eine Sache, und der Eindruck, dass hier jemand Courths-Mahler-Kitsch mag, verfestigt sich mit jeder Neuauflage des Vortrags. Es gibt Einheimische, die können das Gerede von der Demut, die ihn täglich durchdringt, nicht mehr hören, nennen ihn den "Phrasen-Hagel". Aber wozu die Heuchelei?

Das Publikum fragt sich eher: Wo steht der Mann, der sich als neue Kraft fürs Land inszeniert? Die Bigotterie, die Heimattümelei, die heilige Familie – das alles mag Hagel zur oberschwäbischen Identität zählen. Zeigt aber nur, dass er, die Ideologieproduktion betreffend, im Museum lebt.

Aber vielleicht findet er Retro auch nur zeitgemäß und profilbildend im Zuge des allgemeinen Rucks nach rechts? Bei der "Werte-Union" auftreten, sich mit Sebastian Kurz, dem rechtslibertären Ex-Ösi-Kanzler, in einer Stuttgarter Kneipe treffen. Alles Zufall, man hat ja nur über die Kinder gesprochen? Oder mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto? Vielleicht denkt er, Gattin Franziska, Jahrgang 1986, sei eine "Tradwife", die in der traditionellen Frauenrolle aufgeht? Genauso ticke er in Wahrheit, vermuten Weggefährten, aber man weiß es nicht genau, man weiß nur, dass er von dem gottesfürchtigen Alt-MP Erwin Teufel und Annette Schavan, der ehemaligen Botschafterin beim Heiligen Stuhl, beraten wird.

Nach der Schlecker-Pleite ist Glanz notwendig

Aber zurück auf Los, nach Ehingen. Als "Sparkassen-Direktor" ist Hagel angekommen, bei seiner Hochzeit 2016 erscheint "viel Prominenz", berichtet die Lokalpresse stolz, darunter die Minister und Parteifreunde Thomas Strobl und Peter Hauk. Der weltberühmteste Sohn im Flecken bringt wieder Glanz in die Hütte.