Markus Söder hilft Manuel Hagel: Ein König und ein Aspirant

Vielleicht hat er sich gerade deshalb Markus Söder eingeladen. Dessen Name kennt in Bayern so gut wie jedes Kind. Seit 1957 besetzt die CSU das höchste Amt im Freistaat und die Partei ist gerade im ländlichen Raum eine Institution. Allzu oft die einzige, die der Jugend Angebote abseits vom Digitalen bietet. Von der Katholischen Landjugend zur Jungen Union (JU) ist in Bayern der Übergang fließend. Dabei geht es in jungen Jahren oft weniger um politische Inhalte, vielmehr um Gemeinschaft in Verbindung mit Brauchtum. Etwa beim Pfingstrosensammeln: umherziehen und Schnaps trinken in Lederhose und Dirndl. JU und CSU sind wichtige Zutaten im Kitt der bayerischen (Land-)Bevölkerung. Und in oberster Instanz thront Markus Söder, den das Fußvolk im Südosten gerne auch "Kini", also König nennt – mal mehr, mal weniger ironisch.

Zugegeben, in der schwäbischen Peripherie sind die Verhältnisse sehr ähnlich. Nicht umsonst wirbt der in Ehingen an der Donau geborene Hagel offensiv mit seiner Herkunft vom Land. Und immerhin war auch zwischen 1953 und 2011 die Villa Reitzenstein durchgehend von einem CDUler besetzt. Bis mit Winfried Kretschmann ausgerechnet ein Grüner eingezogen ist. Den Regierungssitz will Hagel nun nach 15 Jahren grünem Intermezzo zurückerobern. Wer passt da besser ins Programm als der größte rhetorische Grünen-Prügler abseits der AfD?

Zuerst geht’s um die Wurst

Gegen den politischen Gegner, mit dem die CDU in Baden-Württemberg seit immerhin zehn Jahren als Juniorpartner regiert, verteilen die zwei auf der Bühne einige Spitzen – auch wenn beide zumindest in Nebensätzen zugeben, dass man mit dem aktuellen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ja schon gut auskomme.

Thematisch setzen die zwei Konservativen Duftmarken, die manch Grünem nicht gefallen dürften, aber erwartbar waren: etwa das Bekenntnis zum sogenannten Lebensschutz und damit eine Positionierung gegen die Abschaffung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Oder das strikte Einfordern von Leistung – sowohl im Arbeits-, aber auch im Schulleben. Oder die Abkehr vom Verbrenner-Aus. Hagel spricht da von einem "Kulturkampf gegen die Technologie", der Verbrennungsmotor sei "nicht gut oder schlecht, er ist einfach nur eine Technologie". Söder schließt sich an: "Seit Jahren wird in Deutschland ein Kleinkrieg geführt gegen das Auto. Ich habe nichts gegen Lastenräder oder E-Bikes. Aber es hätt‘ a weng gedauert, wenn ich mit dem E-Bike hergefahren wäre."