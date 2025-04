Klimaschutz in Baden-Württemberg: CDU im Bremserhäuschen

Dass es drei Männer sind – Hagel sowie die beiden Klima- und Energieexperten der CDU Albrecht Schütte und Raimund Haser –, die ihrerseits vier Männer empfangen werden, um sich über "die Potenziale der Kohlenstoffabscheidung, des Kohlenstofftransports, der Wasserstoff-Elektrolyse, der technischen Fotosynthese und synthetischen Gasen auszutauschen", ist schon schmerzlich im Jahre des Herrn 2025 und unter dem Aspekt der Gleichberechtigung. Unterirdisch ist jedoch, mahnende Stimmen und ausgerechnet die Vorsitzende des eigenen Klimasachverständigenrats Maike Schmidt angesichts der unterschiedlichen Einschätzungen gerade nicht zu hören, beide Seiten nicht mit den Argumenten der jeweils anderen zu konfrontieren.

Ein Grund liegt auf der Hand: Als Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, seit fast zwei Jahrzehnten in der anwendungsorientierten Forschung tätig, könnte Schmidt der CDU ein Licht aufsetzen. Erst kürzlich war sie in der Grünen-Landtagsfraktion zu Gast, sogar in einer Runde von Amtschefs aus den vom Klimawandel besonders betroffenen Ministerien, um einmal mehr darzulegen, wie sehr die Zeit drängt. Sie versucht bei ihren Auftritten, mit der (Selbst-)Täuschung aufzuräumen, neue Technologien könnten vorrangig entscheidend werden auf dem erfolgreichen Weg zur Klimaneutralität. Deren Entwicklungszyklen "sind einfach viel länger, als sich ein normaler Politiker vorstellen kann", stellte sie vor Ostern bei einer Veranstaltung im Stuttgarter Theaterhaus kurz und bündig fest. Und weiter: "In den nächsten fünf Jahren werden wir in Baden-Württemberg keine neuen Technologien mehr sehen, die wir heute noch nicht kennen." Deshalb könnten die auch "unsere Klimaziele nicht retten". Ihre Konsequenz: Es müssen eben doch neue, konkrete Maßnahmen auf den Tisch.

Die Grüne Jugend verwandelt die Steilvorlage. "Unser Appell lautet ganz klar: Die CDU darf nicht ignorieren, was die Wissenschaft im Auftrag der Landesregierung belegbar präsentiert, und zwar, dass allein mit technischem Fortschritt und neuen Technologien unsere Klimaziele niemals zu erreichen sind", sagt Bühler. Ob die Botschaft ankommt, muss bezweifelt werden. Das sei aber erst recht kein Grund stillzuhalten, findet Stoll. Wenn stimme, "dass Klimaschutz gerade als nicht so wichtig wahrgenommen wird, dann ist es doch die Aufgabe der Grünen, gerade in Baden-Württemberg und gerade nach 14 Jahren mit grüngeführten Landesregierungen, dass es wieder ganz nach oben rückt." Denn das sei enkelgerechte Politik.

Und Enkel:innen melden sich auch lautstark zu Wort. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Titel "Wer mehr weiß, kann mehr verändern" verlangen der Landesschüler:innen-Beirat und der Jugendrat für Klima zu Wochenbeginn, Fragen von Nachhaltigkeit, Klima und Ökologie deutlich mehr Gewicht in Schule und Unterricht einzuräumen. Denn Bildung sei der Schlüssel, und "Wissen, wie es so schön heißt, ist Macht". Diese Macht müsse gerade mit Blick auf die Zukunft junger Menschen in deren Händen liegen. Eine konkrete Forderung wäre schnell, schnörkellos und ganz ohne Streit über die Interpretation von Begriffen umzusetzen, wenn der Wille bei Grünen und CDU vorhanden ist: Landesweit soll ab sofort Jahr für Jahr ein Tag der ökologischen Nachhaltigkeit an allen Schulen stattfinden, an dem Eigenverantwortung und kreative Mitgestaltung im Mittelpunkt stehen – der gegenwärtig, aber vor allem der dereinst noch viel stärker von der Erderwärmung Betroffenen.