Stuttgarter Künstler Karl-Heinz Bogner: Stadt als Bühne, Raum als Macht

Details aus Bogners Modellcollage "My Inner City". Foto: Karl-Heinz Bogner

Kunst als urbaner Resonanzraum

Kritik wolle er mit seiner Kunst nicht üben, sagt Bogner. Politisch fruchtbar sind seine Arbeiten dennoch. Sie führen vor Augen, dass öffentlicher Raum wiederum Raum persönlicher Aneignung sein kann. Dass urbaner Raum subjektiv gestaltbar ist. So wie es die Modellcollage zu "My Inner City" zeigt, die in Bogners Atelier im Wachsen begriffen ist.

Den "Bausatz einer Wahrnehmung" nennt er das vielgliedrige, mit Fotografien und Zeichnungen bestückte Modell. Kontrastreiche Schwarzweißfotografien finden hier zu neuen Konstellationen zusammen. Panoramen vom Stuttgarter Kessel stehen neben Baustellendetails. Alles Ansichten bei Nacht. "Nachts ist die Stadt ehrlicher", meint Bogner. Menschenleer kommen die Orte zu sich, zeigen ihr wahres Gesicht.

Den Künstler interessieren keine Postkartenmotive. Sein Blick auf Stuttgart bleibt an Situationen hängen, die im Wandel begriffen sind. Baustellen etwa. Von denen gibt es in Stuttgart genug. Nächtliches Flutlicht verwandelt die Baugrube zur theatralen Szene. Wie ein Bühnenbild, das darauf wartet, bespielt zu werden. "Das sind für mich skulpturale Orte", sagt Bogner. Seine Fotografien spüren dem grafischen Potenzial dieser vergänglichen Konstrukte nach. Ein Potenzial, das Bogner im Atelier zeichnerisch entfaltet. Wie seine Raummodelle bewegen sich auch Bogners mitunter großformatige Zeichnungen im Spannungsfeld von konstruktiven Mustern und gestischem Impuls. Die Zeichnungen erinnern an Grundrisse oder topografische Details.

Das Repertoire der Architektur dient Bogner als künstlerisches Material: "Architektur war für mich immer ein Bild. Ich hatte nie den Wunsch, Gebäude zu bauen." Oft ist er mit dem Skizzenblock unterwegs, hält Sinneseindrücke fest. Mit leichtem, schnellem Strich übersetzt er Verkehrslärm oder herangewehte Fetzen von Klavierspiel in kleine Zeichnungen, die er Notationen nennt. Auch sie sind Teil der "inner city", auch sie sorgen für wechselseitige Resonanz in der Modellcollage.