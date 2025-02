Klimakunst in Stuttgart-West: Staub zu Staub

Und wie gehen andere mit dem Thema um? Am selben Abend gab es in der Galerie von Marko Schacher eine Performance von Ursula Donn mit dem Titel "Tipping Point". Ihre ausgebreiteten Arme hingen an einem Seil, das über eine Umlenkrolle an der Decke geführt war. Die Besucher:innen konnten Säcke mit Herzen oder Hirnen über die Arme hängen, wie sie auch in ihren Gemälden vorkommen, woraufhin diese in Schräglage gerieten. Dazu waren ihre Herzschläge zu hören, musikalisch aufbereitet von Oliver Herrmann.

Die Performance war ursprünglich für eine Gruppenausstellung im Kunstraum Oberwelt entstanden, die unter dem Titel "Kipppunkte" stand. Die Beteiligten konnten sich auf den Klimawandel beziehen oder wie Donn den Titel beim Wort nehmen. Ihre Arbeiten sprechen das Körpergefühl an. Auf einem Gemälde liegt sie zusammengekauert da. Hände, collagiert aus Zeitungsartikeln, strecken sich nach ihr aus. Der Titel: "Wie geht Schwarzweißfühlen?"



Projektraum "kunst [ ] klima": Am Samstag, 1. Februar lädt Josephine Boger zum Gespräch in ihre Ausstellung ein. Ansonsten ist der Raum, bis auf die Finissage am 14. Februar ab 19 Uhr, nur nach Vereinbarung zu besichtigen.

