Bilder einer Epoche: So golden waren die 20er nicht

Handelt es sich nun um die "Goldenen Zwanziger" oder um eine Epoche voller Not und Entbehrung? Schlug in der Weimarer Republik die Geburtsstunde der Demokratie oder hielten sich die alten Kräfte weiterhin an der Macht wie auf den Werken "Industriebauern" und "Kriegerverein" von Georg Scholz, wo ein Mann bereits 1922 ein kleines Hakenkreuz am Revers trägt? Befindet sich die Welt gar in einem Höllensturz wie auf einem Gemälde von Georg Grosz aus der Stuttgarter Staatsgalerie?

Kaum ein Bild bringt die politischen Verhältnisse der Zeit so genau auf den Punkt wie Scholz‘ "Von kommenden Dingen", benannt nach einem Buch des Reichsaußenministers und AEG-Präsidenten Walther Rathenau. Rathenau selbst ist in der Mitte zu sehen, zwischen dem Industrie-Boss Hugo Stinnes und dem Amerikanischen Banker Frank Arthur Vanderlip, während im Hintergrund die Schornsteine dünne Rauchsäulen in den Himmel schicken. Er wurde im selben Jahr, als das Gemälde entstand, von einem rechtsextremen Antisemiten ermordet.