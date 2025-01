"Telepolis"-Archiv gelöscht: Das Internet vergisst

Rötzer wehrt sich gegen eine pauschale Einordnung der von ihm verantworteten Inhalte, sagt, er wollte nie ein alternatives, aber sehr wohl ein experimentelles Medium leiten, mit Stimmen, die man sonst nicht so oft hört – dabei fallen auch die Schlagworte Meinungskorridor und Cancel Culture. "Wichtig ist mir, einen sogenannten Autorenjournalismus zu machen. Also ein Autor schreibt über Dinge, ohne Objektivität vorzugaukeln und macht klar, das ist seine Perspektive. Und geschrieben haben dann auch keine Dahergelaufenen, sondern eben Leute, die meist auch in anderen Medien publiziert haben und sich hier frei austoben konnten. Das Prinzip setzt dann ein mündiges Publikum und selbstverantwortliche Schreiber voraus."

Geschichte wird zur Ware

Diese Form von Selbstverantwortung schließt dann unter anderem ein, dass ein Mathias Bröckers eine Artikelserie veröffentlichen durfte, in der schon ab dem 13. September 2001 insiniert wurde, dass die Anschläge vom 11. September in den USA von der Bush-Regierung gewollt worden wären. Rötzer vermutet, dass "Telepolis" mit der Löschaktion raus aus der Schmuddelecke will, um als "normales, angepasstes und marktkonformes Massenmedium vielleicht auch mal schwarze Zahlen zu schreiben" und weniger Werbekunden zu verschrecken. Gegenüber Kontext schließt er die Möglichkeit, mal ordentlich daneben gelegen zu haben, nicht aus, sagt, ein paar Beiträgen unter seiner Leitung habe "an manchen Ecken und Enden bestimmt der letzte Feinschliff gefehlt", nicht alle Einschätzungen seien gut gealtert. "Aber auch den traditionellen Medien unterlaufen Fehler, zum Beispiel wenn sie unkritisch Kriegslügen der CIA verbreiten."

"Wirklich gefährlich", sagt Rötzer, sei die mit den Löchern im digitalen Gedächtnis einhergehende Möglichkeit zur Geschichtsfälschung. Denn während gedruckte Presseerzeugnisse in der Deutschen Nationalbibliothek archiviert werden, fehle ein Pendant für Netzinhalte. So bestehe nun die Möglichkeit, dass ein Verlag oder eine Redaktion "einzelne Artikel rausnehmen kann, die man dann überarbeitet und dann wieder publiziert. Das ist aber genau nicht das, was ein Archiv zu leisten hat. Ein Archiv heißt: Es ist das, so wie es damals geschrieben worden ist." Wenn Beiträge dagegen überarbeitet werden, zieht Rötzer Parallelen zur stalinistischen Methode, Personen auf Fotos verschwinden zu lassen, als hätte sie es nie gegeben. Oder auch zum Wahrheitsministerium in Orwells "1984", das beständig die Vergangenheit umschreibt – nur eben mit dem Unterschied, dass hier nicht Regierungen, sondern privatwirtschaftliche Akteure bestimmen, wie die Geschichte aussehen soll.

Die Archiv-Löschung von "Telepolis" wird auch in einem Podcast bei "Übermedien" angeschnitten. Moderator Holger Klein meint, persönlich finde er es um "so dermaßen viel Stuss", der da veröffentlicht worden sei, nicht schade. Zu Gast ist der Journalist Titus Blome, der sich intensiv mit der Vergesslichkeit des Internets befasst und zuerst meint, er wäre ja froh, wenn manche seiner früheren Texte ebenfalls verschwinden würden. "Da sind die Leute, bei denen ich veröffentlicht habe, allerdings nicht so gnädig." Dann führt er jedoch aus, dass es sehr schwer sei, "in der Gegenwart abzuschätzen, was in der Zukunft mal interessant sein könnte". So habe es sich etwa bei den Inschriften des Rosetta-Steins um stumpfsinnige Propaganda in mehreren Sprachen gehandelt – aber später spielte das Relikt eine entscheidende Rolle beim Entschlüsseln ägyptischer Hieroglyphen. In diesem Sinne schreibt Blome in einem Beitrag für die "Zeit": "Zu viele berühmte Komponisten waren zu Lebzeiten erfolglos, zu viele Autorinnen mussten Jahrzehnte nach ihrem Tod wiederentdeckt werden, als dass wir großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten der Vorhersage haben sollten."

Daneben macht Blome ein weiteres Problemfeld auf: Denn bei einer Archivierung durch private Anbieter gelte die Marktlogik: "Was kostet, muss sich lohnen. Was sich nicht lohnt, kommt weg." Als etwa Paramount Global "sang- und klanglos die Webseiten von MTV News und Country Music Television" eingestellt habe, gingen "jeweils Archive mit mehr als zwanzig Jahren Popkultur- und Musikjournalismus verloren". Laut einer Studie des Pew Research Center seien 38 Prozent aller Webseiten, die 2013 existierten, zehn Jahre später nicht mehr verfügbar gewesen.

Ein Teil dessen, was verloren ging, ist in Internet-Archiven gesichert, so auch ein paar tausend "Telepolis"-Artikel. Allerdings ist der Betrieb dieser Portale ehrenamtlich, nicht lukrativ und die Urheberrechtsklagen von Verlagen häufen sich.

Dass das Internet nichts vergisst, erweist sich daher als gefährlicher Fehlschluss. Was Geschichte bleibt, entpuppt sich insbesondere im digitalen Kapitalismus als Eigentums- und Machtfrage. "Das totale Marktsystem färbt seine eigene Geschichte nicht bloß schön, sondern löscht sie sogar großenteils aus", schrieb der Historiker, Philosoph und Krisentheoretiker Robert Kurz bereits 1999 im "Schwarzbuch Kapitalismus". Beschwöre der konservative Geist die Geschichte, "um sie im Namen der Autorität zu verfälschen", verscherble der wirtschaftsliberale sie "wie Unterhosen, Kampfbomber, Fertigsuppen und andere Marktgegenstände". Wo objektive Wahrheit von der Beliebigkeit der bunten Warenwelt verschluckt werde, entfalle die Grundlage für eine kritische Reflexion über das historische Gewordensein dessen, was ist. "Es ist einfach und damit Schluss."