Rechtsruck bei der "Schwäbischen Zeitung": Oberschwaben ist nicht Meck-Pomm

Das Krah-Interview hat Jan David Sutthoff gemacht, Experte für Klickzahlen. Der 37-jährige Niedersachse ist seit diesem Jahr für die digitalen Plattformen in der SV Gruppe ("Schwäbische Zeitung", "Nordkurier", "Schweriner Volkszeitung", "Zollern-Alb-Kurier") verantwortlich. Er war zuletzt Chefredakteur bei der rechtskonservativen Plattform "Nius" von Julian Reichelt (früher "Bild"), davor hat er bei der Werbeagentur Scholz & Friends das Bundesverkehrsministerium betreut. In einem Interview mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fragt er allen ernstes, ob "es ohne eine Zusammenarbeit mit der AfD jemals wieder eine bürgerlich geprägte Regierung geben" würde. Linnemann antwortet: "Vorsicht. Die AfD ist in Teilen rechtsextremistisch."

Mit Chrupalla gesprochen hat Philippe Debionne, Jahrgang 1977. Der in Berlin lebende Journalist wird zum 1. September Chefredakteur beim "Nordkurier". Er sei ein "Vollblutjournalist", sagt Geschäftsführer Schumacher, der "auch vor unbequemen Fragen nicht zurückschreckt". Debionne ist häufiger Gast im Internetradio "Kontrafunk", das sich als Gegenprogramm zum "linksgrünen Medienkartell" versteht. Gerne mit Alice Weidel, Beatrix von Storch oder Peter Hahne, gepriesen von Björn Höcke als "hochwertige Alternative" zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Der neue Chefredakteur will Brandmauern einreißen

Chefredakteur bei der "Schwäbischen Zeitung" wird Gabriel Kords. Mit seinen 35 Jahren ist er der Wichtigste auf Schumachers Schachbrett. Derzeit amtiert er als Frontmann beim "Nordkurier", in Ravensburg soll er am "Editorial Board" die journalistische Gesamtverantwortung für sämtliche Titel der SV Gruppe übernehmen. In seinem Kommentar zur Kommunalwahl in Neubrandenburg schreibt Kords: "Das Konzept der Brandmauer ist bereits gescheitert, es erhöht den 'Schaden' – wenn hohe AfD-Wahlergebnisse denn wirklich einer sind – bloß noch". Seine Forderung: Die Brandmauern müssen fallen, die AfD-Vertreter einbezogen werden. In Neubrandenburg ist die AfD die stärkste Kraft. Mit 21,5 Prozent.

Ebenfalls 35, aber noch ein gutes Stück forscher, ist Armin Petschner-Multari, der neue Kolumnist. Er hat vor drei Jahren in Berlin das rechte Internetportal "The Republic" gegründet, das den Kampf für ein "bürgerliches Deutschland" und gegen den "Linksdrift" zu seiner Mission erklärt. Im Auftritt, urteilte der Deutschlandfunk, erinnere es an Webseiten aus dem "Trump-Umfeld", im liberalen CDU-Lager sprach man von "AfD-affinem Ramsch". Die Vita von Petschner-Multari verschweigt die SchwäZ. Unter der Kolumne wird der Social-Media Stratege von der CSU als Teilzeit-Berliner geführt, der besonders gerne die "links-grüne Avantgarde" ins Visier nehme.

Bleibt noch Robin Halle im "Editorial Board", dessen Name dem Publikum vielleicht vertraut ist. Viele Jahre hat der 54-Jährige die Anzeigenblätter des Verlags geleitet, Freikarten und Gewinnspiele ausgelobt, die örtliche Prominenz betreut, für Miss-Wahlen im Bikini plädiert und darüber sein sonniges Gemüt nie verloren. Jetzt als Mitglied der Chefredaktion, zuständig für zentrales Themenmanagement, fordert er, das Cannabis-Gesetz zu canceln und die Rundfunkgebühren zu kürzen. Der gelernte Sportjournalist sei der Einzige in der eingeflogenen Führungsriege, der noch empathische Züge erkennen lasse, heißt es in der Redaktion. Für ihren Seelenfrieden dürfte das zu wenig sein.