Ex-SWMH-Chef Rebmann über Mathias Döpfner: "Er leistet rechten Kräften Vorschub"

Sein "Bild"-Chef Julian Reichelt, 41, sei der "letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt", schreibt Döpfner, fast alle anderen seien zu "Propaganda Assistenten" geworden. Man stelle sich vor, ein Politiker hätte das gesagt. Einer von der Linken etwa. Er wäre zum Totengräber der Demokratie erklärt worden. Später relativierte Döpfner seine Aussagen leicht, erklärte sie für ironisch und überspitzt, nicht auf die Goldwaage zu legen, weil privat getätigt. Selbstverständlich achte er die Verlage, den freien Journalismus und den Rechtsstaat, wofür er ohne Unterlass kämpfen werde.

Reichelt ist inzwischen gefeuert. Nicht wegen seiner Attacken gegen alles, was ihm links erscheint, gegen Merkel und Drosten, gegen den Verbotsstaat, gegen höhere Benzinpreise und Steuern, in Substanz und Diktion Positionen von AfD und Corona-Leugnern ähnlich. Nicht, weil er aus der Bildzeitung, dem "Organ der Niedertracht" (Max Goldt), ein noch niederträchtigeres Organ gemacht hat, sondern wegen seiner auch durch #MeToo ungebrochenen Frauenverachtung. Für die Karriere sei die "Fuckability" entscheidend gewesen, berichten Kolleginnen, die dort gearbeitet haben.

Das war zu viel – für Döpfners Deal mit der US-amerikanischen Mediengruppe "Politico", die er für eine Milliarde Dollar erworben hat. Kurz vor dem Abschluss berichtete die "New York Times" über "Sex, Lies and a secret payment" bei Springer, wunderte sich über den laschen Umgang mit den Vorwürfen und die Verschwiegenheit der deutschen Presse. Sehr sinnfällig geworden durch den Verleger Dirk Ippen ( "Frankfurter Rundschau", "Münchner Merkur"), der seinem eigenen Rechercheteam untersagte, seine Informationen über die Causa Reichelt zu veröffentlichen. Er wolle nicht den Eindruck erwecken, einem Konkurrenten durch eine Skandalgeschichte schaden zu wollen, begründete Ippen den Schritt. Reichelt fiel über die NYT, über die #MeToo-Sensibilität in den USA. Wer von einem Bauernopfer für die Börse spricht, liegt nicht falsch. Eine kluge Analyse findet sich hier.

Steile Thesen aus dem Schützengraben

Im Fokus steht jetzt Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender und Großaktionär bei Springer, oberster Lobbyist der Zeitungsverleger. Der "Spiegel" hat ihm ein entlarvendes Porträt ("Verleger mit Fimmel") gewidmet, in dem gefragt wird, ob der mächtigste Medienmanager des Landes möglicherweise ein "politischer Wirrkopf" ist? Seit geraumer Zeit schien es, als wähnte er sich im Schützengraben, aus dem er feuern musste, zusammen mit dem Kriegsreporter Reichelt. Gegen den drohenden Sozialismus, gegen die schleichende Übernahme des christlichen Abendlandes durch den Islam, wofür auch eine Schweinefleisch-Bockwurst im Freibad in Neuss herhalten musste, die angeblich nicht mehr verkauft werden durfte (und in Wahrheit nur nicht nachgefragt war), gegen die Merkelsche Flüchtlingspolitik, und in toto gegen die politische Elite, die für sein Dafürhalten unfähig war, zu erkennen, was draußen im Land los war.