Schnelle Redner, lahme Männer

Ebenfalls seit Jahren berichtet Kontext-Autor Jürgen Lessat über die oft obskuren Argumente und Zusammenschlüsse von Windkraft-Gegnern. Zuletzt über eine Widerstands-Koalition zwischen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) und einem Verein namens LANA, die zu einer Veranstaltung im Kurhaus Schluchsee mit Tunnelbohrer Martin Herrenknecht am 29. Oktober geladen haben. Es geht obskur weiter: Den Herrenknecht-Vortrag will sich auch Klaus von Zahn, Amtsleiter des Umweltschutzamts Freiburg, anschauen – das wird ihm aber verwehrt, man will offenbar unter sich bleiben. Damit das nicht ganz gelingt, haben die Freiburger Gruppen von Extinction Rebellion und Fridays for Future am Freitag ab 14:15 Uhr zu einer Gegenkundgebung vor dem Kurhaus aufgerufen. Wenig Öffentlichkeit wünscht sich auch Schluchsees windradskeptischer Bürgermeister und HTG-Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Kaiser – er ignoriert beharrlich die Anfragen einer Studentin, die ihre Masterarbeit über den Widerstand gegen Windkraft schreiben will und sich mit ihrer Recherche auch an unseren Autor gewandt hat. Keine Probleme hat die HTG offenbar wiederum damit, Adressdaten von Gastronomen an den LANA-Verein weiterzugeben, obwohl das gegen den Datenschutz verstoßen würde. Wes Geistes Kind manche Windkraft-Gegner sind, zeigte sich kürzlich im ebenfalls im Südschwarzwald gelegenen Münstertal, wo Windkraft-Befürworter seit Jahren aktiv sind und ihre Haltung mit Plakaten an ihren Zäunen kundtun (Kontext berichtete hier und hier). Eines dieser Plakate und der Zaun daneben wurden Anfang Oktober mit Hakenkreuzen beschmiert und auf der Straße stand groß "AfD" gesprüht. So klar ordnen sich die Anhänger dieser Partei nicht immer ein.