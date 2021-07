Fred Uhlman: Ein scharfer Beobachter

Uhlman beginnt in Freiburg zu studieren und tritt in die jüdische Burschenschaft "Ghibellinia" ein. Er sucht Anschluss. Mit den Zionisten will er nichts zu tun haben, und andere studentische Verbindungen lehnen Juden ab. Uhlmans Beschreibungen der Duelle und Saufgelage lassen nichts zu wünschen übrig – was Seltenheitswert hat, da so etwas normalerweise nicht nach außen dringt. Über jüdische Burschenschaften schreibt er: "Der einzige Grund für ihre Exzesse als Studenten war, den Nichtjuden zu beweisen, dass sie genauso schlecht, dumm und betrunken wie die Schlimmsten unter ihnen sein konnten!"

Ist die Burschenschaft ein zweifelhaftes Vergnügen, so entpuppt sich seine erste Anatomiestunde als Horrorkabinett. Nachdem er gesagt hat, er studiere Zahnmedizin, öffnet ein Mann eine Kiste. "Darin hingen an Fleischerhaken ein Dutzend oder mehr menschliche Köpfe." Er begibt sich in die Vorlesung und: "Wohin ich auch sah, entdeckte ich mit Fleisch bedeckte Platten, das von Studenten aufgeschnitten wurde. Zwei Männer schoben einen Wagen mit einem halben Dutzend weiblichen und männlichen Körpern herein (mir wurde erzählt, dass es aufgrund der Ruhrkämpfe keinen Mangel an Leichen gab)."

Uhlman gibt auf. Seinem Vater, der beinahe ausrastet, teilt er mit, er wolle lieber Kunstgeschichte studieren. Der hört sich eine Woche lang um und erklärt ihm dann, davon könne man nicht leben. Er stellt den Sohn vor ein Ultimatum: Entweder er tritt in sein Geschäft ein oder er studiert Jura. So wird Uhlman Rechtsanwalt. Ein erfolgreicher Anwalt, der ein eigenes Auto besitzt und seine Umgebung genau beobachtet.

Richter haben den Nazis zur Macht verholfen

"Meines Wissens hat man sich nie richtig klar gemacht, welche wichtige Rolle viele Richter dabei gespielt haben, den Nazis zur Macht zu verhelfen", schreibt er. "Fast alle Richter standen politisch rechts. Einige von ihnen waren Mitglieder der NSDAP, hielten es aber geheim, bis Hitler fest im Sattel saß." Einer von ihnen verhilft ihm dennoch zur Flucht, wie eingangs beschrieben.

Uhlmans Autobiografie gehört zum Lesenswertesten, was über die Weimarer Republik im deutschen Südwesten geschrieben wurde. Denn ansonsten scheinen dem Land Schillers und Hölderlins zu jener Zeit, Hermann Hesse ausgenommen, die Literaten abhanden gekommen zu sein. So scharfe Beobachtungen und prononcierte Formulierungen wie bei Uhlman finden sich jedenfalls so kein zweites Mal wieder.

"The Making of an Englishman" hieß 1960 das englische Original. Ein Exemplar widmete Uhlman "Der Stadt Stuttgart. Trotz allem." Doch es dauerte 32 Jahre, bis das Stadtarchiv unter dem Titel "Erinnerungen eines Stuttgarter Juden" eine deutsche Übersetzung herausgab. Der Autor hatte mittlerweile einige Berühmtheit erlangt. 1971 hatte er unter dem Titel "Reunion" eine Novelle veröffentlicht, deutsch "Mit neuem Namen" oder "Der wiedergefundene Freund", die in der Verfilmung des amerikanischen Regisseurs Jerry Schatzberg 1989 in Cannes zur Goldenen Palme nominiert worden war.

Aber ach – es ist ein seltsamer Kontrast: Wo Uhlman in seiner Autobiografie die realen Verhältnisse scharfzüngig aufs Korn nimmt und damit über das eigene Leben hinaus ein gutes Stück Zeitgeschichte vermittelt, entpuppt sich die Novelle als reiner Tagtraum. "Er trat im Januar 1932 in mein Leben": So beginnt der Text, den nun das Theater Lokstoff in einer szenischen Lesung mit Film, Tanz und Musik in der U-Bahn-Station Rathaus vorträgt. Fast wie eine Liebesgeschichte.

Fast wie eine Liebesgeschichte

"Er", das ist Konradin Graf von Hohenfels. Er heißt nicht von ungefähr Konradin wie der letzte Staufer: Einer seiner Vorfahren ist bereits 1190 beim Versuch ums Leben gekommen, Friedrich Barbarossa auf dem Kreuzzug vorm Ertrinken zu retten. Konradin befreundet sich mit dem Ich-Erzähler Hans Schwarz, Sohn eines jüdischen Arztes. In der Lokstoff-Aufführung streifen Darwin Diaz und Daniel Medeiros zunächst im Film durch den Schlossgarten im Wechsel mit historischen Filmaufnahmen aus der Zeit vor dem Krieg, aus der Innenstadt und von der Reichsgartenschau am Killesberg.