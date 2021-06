Büro Bloch & Guggenheimer, Stuttgart: Jüdische Architekten in der Nazi-Zeit

Jüdische Architekten in Stuttgart: Das war bisher ein unbearbeitetes Thema. Kurt Friedberg, seit 1925 Assistent von Paul Bonatz, emigrierte 1935 in die USA und nannte sich später Curtis Ralph Fremond. Auch Paul Schmitthenners bevorzugter Assistent, Karl Erich Loebell, galt der Nazi-Terminologie nach als "Halbjude". Anna Haag schreibt in ihrem Tagebuch von einem jüdischen Architekten, der 1943 mit 60 Jahren Straßen kehren musste und 1945 für den letzten Transport ins KZ Theresienstadt vorgesehen war. Der Name ist nicht bekannt.

Bloch & Guggenheimer war das führende jüdische Büro in Stuttgart von 1909 bis zum Tod Blochs 1937. Die Väter beider Architekten waren Textilhändler: Samuel Wolf Guggenheimer hatte 1871 in Stuttgart ein Baumwoll- und Leinengeschäft eröffnet; Joseph Bloch, Seidenhändler, war 1883 hierher gekommen. Es lässt sich als mutig bezeichnen, dass die Söhne sich 1909, gleich nach Bestehen der zweiten Staatsprüfung, im Alter von 28 und 29 Jahren selbstständig machten.

Von den mehr als 50 Bauten, die das Büro gebaut hat, und 13 weiteren, die Guggenheimer nach dem Krieg alleine realisieren konnte, steht noch ungefähr die Hälfte, zum Teil in veränderter Form. Die anderen sind im Krieg zerstört oder abgerissen worden. Immerhin elf, darunter einige der aussagefähigsten Gebäude, stehen unter Denkmalschutz, die meisten in Stuttgart und in der näheren Umgebung. Sie zeigen, wie das Büro im Lauf der Zeit immer den Anschluss an neueste Entwicklungen gesucht hat.

Von der Villa zum Waisenhaus