Ausstellung "Protest!" in Stuttgart: Revolution spielen

Aber was ist das für ein Lärm? Im Zentrum der Ausstellung steht ein Auto, auf das man mit garantiert ungefährlichen Schaumgummiprügeln eindreschen kann. "WUT" steht dahinter in Großbuchstaben an der Wand: Die Mutter allen Protests. Gegenüber ist ein "besetztes Haus" aufgebaut, in dem man auf Kopfhörern den Rauch-Haus-Song der Band "Ton Steine Scherben" aus dem Jahr 1972 anhören kann: "Und die Leute im besetzten Haus riefen: Ihr kriegt uns hier nicht raus …". Sie habe 1981 in Berlin auch einmal an einer Hausbesetzung teilgenommen, erzählt Bettina Marx. Eigentlich nicht legal. Aber am Ende doch, da der Hausbesitzer den Besetzer:innen einen Erbpachtvertrag angeboten hat.

Museumsbesuch statt Revolte

Die Ausstellung regt an, sich Gedanken zu machen: Was unterscheidet Protest von Aktivismus, von einer Revolte oder einer Revolution? "Wann würdest du eine Revolution starten?", fragt eine große Stellwand, an die man Zettel anpinnen kann. Ideen gibt es genug: "Ausbeutung", "Armut", "Klimawandel und Frieden", "zum Erhalt der Demokratie", "wenn sich meine Rechte als Frau verschlechtern". Bevor die Deutschen eine Revolution anfangen, kaufen sie erst einmal eine Bahnsteigkarte, soll Lenin gesagt haben. Da es Bahnsteigkarten heute nicht mehr gibt, könnten sie vielleicht auf eine Eintrittskarte ins Landesmuseum ausweichen.

Dass Protest auch mit Risiken verbunden ist, dass man beispielsweise von einem Gummiknüppel, vom Strahl eines Wasserwerfers getroffen oder von Polizist:innen eingekesselt werden kann, das lässt sich in der Ausstellung dann doch nicht nachfühlen. Auch wenn weiße Sandsäcke im engen Quadratraster in Verbindung mit wandhohen Videos vom Schlachtengetümmel ein Gefühl der Enge zu erzeugen versuchen.

Am Ende sieht die Erlebnisführerin auf die Uhr und stellt befriedigt fest: Sie hat den Rundgang in einer Stunde geschafft. Die Führung selbst war nicht sehr interaktiv, sie hat die Teilnehmer:innen regelrecht zugetextet. Die sinken denn auch erschöpft in die Sitzgelegenheiten des letzten Raums: eine orangefarbene Bank an der Wand und ein großer Tisch mit Stühlen, wo man Postkarten gestalten kann, die in einem Ständer zum Mitnehmen angeboten werden. Oder man spricht auf einen alten Kassettenrekorder seine revolutionären Botschaften auf. Nein, das ist nicht die Kinderausstellung "Zoff!", die befindet sich zwei Ecken weiter am Ende eines langen Gangs. Dies hier ist die Bastelecke für Kinder und Erwachsene.

Auch bei Älteren beliebt