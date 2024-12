Ausstellung über das vermeintlich Fremde: Buffalo Bill im Heidelberger Schloss

Schwarz allein als Kontrastfarbe

Im letzten Raum der Ausstellung geht es um die Südsee-Exotik der Expressionisten und den Gegensatz von Schwarz und Weiß. Ernst-Ludwig Kirchner kannte afrikanische und ozeanische Skulpturen nur aus dem Völkerkundemuseum. Max Pechstein reiste dagegen auf die Palau-Inseln, damals deutsche Kolonie. Hannah Höch wiederum kombiniert in zwei Collagen ethnografische Versatzstücke mit zeitgenössischen Zeitschriftenausschnitten zu seltsamen Doppelwesen, die sich als Projektionsflächen männlicher Sehnsüchte nicht eignen."Critical Whiteness" wird eine Forschungsrichtung bezeichnet, die versucht, den weißen Blick in Bildern schwarzer Menschen herauszuarbeiten. In barocken Bildern sind "Mohren" – immer in untergeordneter Funktion – oftmals nur deshalb eingefügt, um die Hautfarbe der Hauptfiguren umso heller hervor tönen zu lassen. Eine Studie von Wilhelm Trübner, 1851 in Heidelberg geboren, zeigt dagegen in einem sehr dunklen Bild einen Schwarzen in moderner europäischer Kleidung, der eine weiß hervorstechende Zeitung liest. Der Titel "Libertà" zeigt, dass es Trübner, sechs Jahre nach dem Sezessionskrieg in den USA, um die Abschaffung der Sklaverei ging.