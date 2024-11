Ausstellung "und jetzt!" in der Weißenhofgalerie: Architektur neu denken

"Die neue Praxis ist eine der Kollaboration und des Austauschs", verkündet die Ausstellung. Drei große grüne Kreise an der Wand symbolisieren Radien von 200, 400 und 800 Kilometern um die Weißenhofgalerie. Daran sind auf hellgrünen Zettelchen die Büros und Institutionen gepinnt, die das Netzwerk der Ausstellung bilden.

Die eigene Küche, kleinere An- und Umbauten, Dachaufstockungen: Mit solchen Projekten hätten wohl alle Architekt:innen einmal angefangen, meint Lena Engelfried. So auch Into Stories, das Büro von Romina Falk und Sophie Frommel in Berlin. Mitten in der Corona-Zeit haben sie sich selbstständig gemacht. Ein Wortspiel? Story bedeutet auf englisch auch Stockwerk, Etage. Die Stories in ihrem Büronamen sind die Geschichten, die jeder Bau, jedes Projekt, jede Veränderung zu erzählen hat. In der Ausstellung hängt ein langer Papierbogen mit 50 Grundsätzen: "Not Into – was wir nicht machen". Einen Wertekompass nennt Engelfried das.