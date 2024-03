"non nobis" von Werner Sobek: "Dann können Sie nicht mehr schlafen"

Erinnert an Roy Lichtensteins Pop-Art: Sobeks Buch-Trilogie "non nobis".

Sind es Lehrbücher oder Nachschlagewerke? Für wen sind sie geschrieben? "Für ein breites Publikum", sagt der Architekt und Bauingenieur, der um einen allgemein verständlichen Stil bemüht ist. Fachbegriffe kommen vor, werden aber erläutert. Ganz anders als das Fachchinesisch vieler wissenschaftlicher Publikationen. Seit seiner Emeritierung mache er eineinhalb Tage pro Woche Politikberatung, erklärt Sobek: "pro bono", also umsonst. Das betrachtet er als seine staatsbürgerliche Pflicht: "Wer über ein gewisses Wissen verfügt, sollte es den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen." Dabei bemerke er bisweilen eklatante Wissensmängel: in der Politik wie in der Bevölkerung, und auch bei seinen Studierenden.

"Wenn wir beide jetzt rausgehen würden auf den Marktplatz", erklärt Sobek, "und die Leute fragen: Warum dieses 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaschutzabkommen und nicht 2,7, dann kann es Ihnen eigentlich niemand sagen." Es liegt nicht an den schmelzenden Gletschern oder am steigenden Meeresspiegel, sondern an der globalen Ernährungssicherheit. "Wenn Sie wissen", so Sobek, "wie die Zusammenhänge sind zwischen einer temporären Erwärmung in einer bestimmten Region und dem potenziellen Einbruch des Ernteertrages: Dann können Sie nicht mehr schlafen."

Es gibt noch andere Dinge, die einem den Schlaf rauben können. Sobek spricht die auftauenden Permafrostböden in Nordostsibirien an, wo die Temperaturen doppelt so stark gestiegen sind wie in Mitteleuropa. Wenn der dort im Boden gelagerte Kohlenstoff sich in klimaschädliche Gase verwandelt und diese in die Atmosphäre gelangen, könnten sich alle anderen Bemühungen, den Klimawandel einzudämmen, als unerheblich erweisen.

Geografisch und thematisch breites Spektrum

Sobek springt im Gespräch von den Ursachen des Kriegs in der Ukraine zum Problem seiner Schwiegereltern, die sich in ihrer Einfamilienhaussiedlung in Erlangen nicht mehr wohlfühlen. Beides hängt mit dem 1,5-Grad-Ziel zusammen. Auf Erlangen kommt Sobek, weil in der Siedlung – wie in vielen älteren Einfamilienhausgebieten – jedes dritte Haus leer steht. So könnte es bald auch in Teilen Spaniens aussehen, wenn es zu Ernteeinbrüchen kommt und die Landwirte in Südschweden ihr Glück versuchen. Wo jetzt schon Wein angebaut wird.

Die ukrainischen Schwarzerdeböden, stellt Sobek fest, seien die wertvollsten Ackerböden der Welt. Bei der Suche nach den Preisen für Büroimmobilien in Kiew habe er nebenbei herausgefunden, dass ein Gesetz, durch mehrere Volksentscheide bestätigt, den Verkauf an Ausländer:innen verbietet. Aber amerikanische und schweizerische Fonds haben bereits einen erheblichen Teil gepachtet. Nun bemüht sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um einen 30-Milliarden-Kredit des Internationalen Währungsfonds.

"Ich bin Argentinien-Kenner", konstatiert Sobek und bezieht sich damit auf die Wirtschaftskrise, die sogenannte Argentinien-Krise, um 2000. "Selenskyj wird seinen Kredit bekommen – unter den üblichen Auflagen: Man muss Handelshemmnisse abbauen, ausländische Industrien reinlassen und, ganz klar, den Agrarmarkt öffnen. Das bedeutet die Abschaffung dieses Gesetzes." Bei global 25 Prozent Bevölkerungszuwachs innerhalb einer Generation und zugleich dramatischen Ernteeinbrüchen wird die Kornkammer Ukraine immer wichtiger. Und damit profitabler. Sobek spricht auch von Land Grabbing.

Geografisch und thematisch beschäftigt sich der Architekt mit einem breiten Spektrum. Und auch wenn es im Kern seiner drei Bücher um Baustoffe und Emissionen, um Energieverbrauch und Abfälle, die zu mehr als 50 Prozent aus dem Bauwesen stammen, geht, bleibt der Professor emeritus dabei nicht stehen.