Start-up "Cyclize": Hightech-Plasma als Weltretter

Ein Stuttgarter Start-up will Erdgas in der chemischen Industrie überflüssig machen. Die erforderlichen Zutaten: Plastikmüll, CO2 – und noch ein bisschen Risikokapital.

Kunststoffabfälle, die nicht auf Müllhalden, schlimmstenfalls in Ländern im globalen Süden oder im Meer landen, sondern aus denen neue Windeln, Matratzen oder Handyhüllen entstehen. Tonnenweise CO 2 , das nicht die Atmosphäre verschmutzt, sondern in seine Bestandteile zerlegt und direkt weiterverarbeitet wird. Eine chemische Industrie, die nicht länger Unmengen von teurem Erdgas oder Kohle benötigt und so das Klima weiter schädigt. Was Maike Lambarth und Stephan Renninger in ihren Labor- und Büroräumen in einem unscheinbaren Industriegebiet in Stuttgart-Degerloch skizzieren, klingt wie eine schöne Utopie, irgendwie nicht von dieser Welt. Aber genau das wollen sie mit ihrem Start-up Cyclize hinbekommen.

Die Chemieindustrie steht in diesen Zeiten neuer globaler Auseinandersetzungen und des menschengemachten Klimawandels vor einigen Herausforderungen. In riesigen Anlagen verbrennen die Konzerne Unmengen von Erdgas, um die gewaltigen Energiemengen zu erzeugen, die sie für ihre chemischen Prozesse benötigen. Ein gar nicht so kleiner Teil des dort verbrauchten Erdgases dient auch als Rohstoff, um daraus Synthesegas, kurz Syngas, herzustellen, einen der wichtigsten Grundstoffe der chemischen Industrie. Es wird benötigt, um Ammoniak, Methanol, synthetische Kraftstoffe und viele weitere Chemikalien herzustellen. Nicht nur aus ökologischer Sicht scheint es sinnvoll, nach Alternativen zum Erdgas zu suchen: Durch die Angriffe Israels und den USA auf den Iran ist der Gaspreis in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.