Naturschutz und Klimawandel: Begrenztes Denken ist eine Gefahr

Kurz vor der Wahl sind die Webers wenig hoffnungsfroh, was die Politik bringt. "Nichts Gutes", glaubt Paula Weber. Agrarpolitik wird zudem maßgeblich in der EU bestimmt. Das Wichtigste sei, Ausgleichszahlungen an ökologische Maßnahmen zu koppeln. Aber danach sieht es angesichts des Rechtsrucks in vielen Ländern und auch in der EU nicht aus. Als Grünen-Gemeinderat in Biberach wünscht Josef Weber sich zudem, dass in seiner Partei das Thema Klima wieder nach vorne gerückt wird. "Gerade spielt es kaum eine Rolle, dabei ist es elementar."

Trotz allem will Weber optimistisch bleiben: "Wir haben den Boden in der Hand. Wir können zeigen, wie es geht." Und auch Gerhard Bronner wirft nicht hin. "Der Weltuntergang steht nicht zur Debatte. Es geht um die Frage, wie wir Menschen in Zukunft leben können. Und wollen."