Bauern in Biberach: Viel verscherzt

Auch bei Maria Willburger. "An dem Tag selbst war so viel los, da habe ich manches gar nicht an mich rangelassen", sagt sie. Sie sitzt zwei Tage später im Eiscafé am 900 Jahre alten Marktplatz, der als einer der schönsten Süddeutschlands gilt. Die schmale Frau rührt nachdenklich in ihrem Cappuccino. "Jetzt merke ich, wie mich das bewegt." Sie wollte an dem Tag in der Halle einen Infostand zum Thema Gewalt gegen Frauen aufbauen. Aufgewacht war sie in aller Frühe vom ohrenbetäubenden Sirenengeheul der Traktoren. "Erst dachte ich an Katastrophenalarm oder dass es einen Anschlag auf die Halle gegeben hat." Über Schleichwege fuhr sie in die Innenstadt zur Stadthalle. "Da hatten die alles blockiert mit ihren Treckern. Da darf man aber nicht parken." Warum habe die Polizei die nicht vertrieben?

Ihr Infostand drinnen blieb publikumslos. Genauso wie die Infostände von DGB, Friedensinitiativen, Öko-Landwirtschaft. Was auch als Treffpunkt für Gespräche gedacht war, wurde durch die pöbelnde Menge vor der Halle verhindert. Zwar hätten die Frauen später ihre Aktion draußen noch gemacht, "aber normalerweise wären wir am nächsten Tag damit in der Zeitung gewesen. Diesmal nicht".

Willburger findet es richtig, dass die Grünen die Veranstaltung schließlich absagten. Die Leute vor der Halle mit ihrem Gepöbel – "Eine Frau schrie mich an, ob wir jetzt Angst vor ihnen hätten" – und dem Dauerlärm – "Einer hat ständig seine Motorsäge laufen lassen" – empfand sie als gewaltbereit. Und viel Bier sei auch im Spiel gewesen. "Die Bauern haben sich damit viel verscherzt", ist Willburger überzeugt. Ihr Eindruck sei, dass zudem viele aus der Coronaleugner-Blase dabei waren.