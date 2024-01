Protest der Landwirte: Bauernopfer

Generalstreik, Widerstand, Ampel weg! Aus Protest gegen die geplanten Streichungen von Subventionen riefen Landwirt:innen im ganzen Land zum Streik auf. Während die Anliegen auf Verständnis stoßen, versuchen Rechte, den Protest für sich zu nutzen. In Stuttgart stand die AfD Spalier. Linke Kräfte fehlten.

Ein Mann schwenkt eine Flagge mit der Aufschrift "N'Scheiß muss ich" durch den Wind, ein anderer hat sich "FCK GRN" auf die Fahne geschrieben und zeigt den Mittelfinger in Richtung Parteibüro der Grünen gegenüber. "Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt!", schallt es in unendlicher Lautstärke aus den Lautsprechern am Rotebühlplatz. Rund 700 Menschen stehen links und rechts der Durchfahrtsstraße am Innenstadt-Knotenpunkt in Stuttgart. Sie wippen zur Musik und tragen Deutschlandfahnen. Angemeldet hat die Kundgebung eine Gruppe Stuttgarter Weinbauern um Klaus Dieter Warth. Fast jede:r hier filmt, was passiert.

Von Weitem ist lautstarkes Hupen und Motorknattern zu hören. Dann aufgebrachter Jubel: Mit zig Schleppern, Treckern, Hängern und sonstigem Gefährt fahren über 150 Landwirt:innen, Handwerker:innen und Speditionsarbeiter:innen an der Menschenmasse vorbei. An den Fahrzeugen kleben Plakate mit deutlicher Kritik an der Ampel-Regierung, an einem kleinen grünen Traktor hängt ein düsteres Skelett. Dessen Halskette in Ampel-Form trägt die Beschriftung: Die Ampel "… ist unser Tod". Die AfD und die Junge Alternative begrüßen die Demonstrant:innen mit einem schwarz-rot-gold-blauen Spalier.

Auf Nachbars Feld steht das Korn besser