Bauernproteste und Medien: Fake News zur Primetime

Selbst in gediegenen Redaktionen wecken solche Zahlen Begehrlichkeiten. Crime ("Polizisten finden vermisste 13-Jährige – die beißt zu"), Sex ("Lernen Sie Ihre Vagina kennen") oder exzessiver Klatsch und Tratsch über Promis kitzeln das Publikum. Starke Dramatisierung auch, wie sich bei der aktuellen Berichterstattung zu den Bauernprotesten in Deutschland beobachten lässt.

Ein Check der Online-Auftritte vieler deutscher Tageszeitung zu Wochenbeginn belegt, dass Eyecatcher wie "Chaos-Tage", "Wut", "Mobilmachung" oder "Proteste live" maximales Interesse erzeugen. Behauptung bleiben unwidersprochen stehen. Etwa, wenn Agrarminister:innen von CDU und CSU in einer gemeinsamen Pressemitteilung in die Welt setzen, dass "Agrardiesel in allen EU-Nachbarstaaten weiterhin zum Teil sogar erheblich steuerlich begünstigt" werde. Stimmt nicht: Tatsächlich ist die Belastung nach den offiziellen Zahlen aus Brüssel in Italien oder Tschechien gleich hoch, in Österreich deutlich höher, während es in den Niederlanden, in Griechenland, Polen oder der Slowakei überhaupt keine Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe an der Zapfsäule gibt.

Falschdarstellungen auch im Öffentlich-Rechtlichen

Auch über Interviews und sogar zur Primetime und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden Falschdarstellungen millionenfach verbreitet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) darf unwidersprochen erklären, in Sachen Tierwohl gebe es keine Unterstützung für deutsche Landwirt:innen. Es sind wahrlich keine kleinen Reaktionsteams in ARD und ZDF, die solche Sendungen vorbereiten und Pros und Contras heranschaffen sollten. So hätte Wüst entgegengehalten werden müssen, dass es nicht nur Geld von einzelnen Ländern gibt, sondern dass beispielsweise eine Milliarde Euro vom Bund in die neue und deutlich aufwändigere Schweinehaltung fließt.