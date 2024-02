Landwirtschaft: Bauerntage

Genau diese Argumentation greift auch Sarah Wiener auf. Die als Fernsehköchin bekannte österreichische EU-Abgeordnete von den Grünen macht nachdrücklich darauf aufmerksam, wie die Konzentration in der Landwirtschaft mehr und mehr zunimmt, wie die großindustriellen Saatgut- und Düngemittelkonzerne mit immer stärkerer Marktmacht die Preise bestimmen. So haben sich die Kosten für Saatgut in den vergangenen drei Jahrzehnten vervierfacht. Gleichzeitig rennt die Saatgutlobby immer heftiger gegen die Brandmauern in Sachen Gentechnikverbote in der Landwirtschaft an. Ausgerechnet jetzt! Ausgerechnet in einer Zeit, in der die Weichen dringend in eine nachhaltige Zukunft gestellt werden sollten, in der die bäuerliche Landwirtschaft eine reelle Chance hat, anstatt mit den ewig gleichen Argumenten in eine Sackgasse zu steuern. Viele – aber längst nicht alle – im Saal haben da geklatscht.

Da köcheln ganz schön viele spezielle Süppchen

Kaum hat Sarah Wiener ihre Rede beendet, erklimmt ein Vertreter der Kleinbauern und Nebenerwerbslandwirte die Bühne und hält einen Vortrag, der ziemlich genau das Gegenteil von all dem beinhaltetet, was in der Stunde zuvor postuliert worden ist.

Und schließlich ist da am Ende noch die ehemalige Landwirtschaftsstaatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, die mittlerweile "im Ehrenamt für die Initiative Pro Region Heilbronn-Franken" tätig ist und verspricht, keine politische Rede zu halten, was sie freilich dennoch macht. So fordert sie ein Ende ausgerechnet jener überbordenden Bürokratie in der Landwirtschaft, die sie als Politikerin jahrzehntelang selbst kräftig mit befördert hat. Vielleicht ist das der Grund, weshalb zu diesem Zeitpunkt von den knapp 1.000 Zuhörenden höchstens noch ein gutes Dutzend zuhören mag.

Es ist schon eine einigermaßen verwirrende Gemengelage, die sich zurzeit in der Landwirtschaft zusammenmischt, wo gerade jedwede Interessengruppe Morgenluft zu wittern scheint, um ihr ganz spezielles Süppchen kochen zu können. Diesen Eindruck verstärkt einige Tage später ein ganz anderer Bauernevent am Heuchelberg bei Heilbronn, den am Abend 300 mit steuersubventioniertem Agrardiesel betriebenen Monster-Traktoren stundenlang taghell erstrahlen lassen. Zur Feier des Protests gibt es Wein und Grillwürstle sowie das eine oder andere Statement, dass es "so nicht mehr weitergehen" könne. Erstaunlicherweise handelt es sich bei einigen der Wortführer um Landwirte, die ihre Höfe mithilfe von Steuersubventionen längst zu Pferdehöfen umgewandelt haben und auf denen eher weniger Kartoffeln oder Getreide angebaut werden. Aber einen PS-starken Dieselschlepper brauchen sie natürlich schon.