Bauern und Bürokratie: Zwischen Legehennen und PC-Maus

Die grün-gelb-braune Übersicht aus der Vogelperspektive zeigt ihm seinen gesamten Bodenbesitz, das sind 60 Hektar, unterteilt in Schläge, also Äcker, und kleinere Flurstücke. "Bürokratie hin oder her, das FIONA ist schon was wert", sagt der Landwirt vom Makenhof in Marbach. "Man hat den Überblick, kann die Flächen rausmessen, weiß, wie viele Flurstücke man hat, und wo was ist." Eingetragen wird alles, was auf Mayers Äckern passiert: Saat, Düngung, Ernte. Alle 14 Tage überfliegt ein Satellit das Gebiet und kontrolliert, ob die Angaben richtig sind – sonst gibt es eine Fehlermeldung. Er sitze nicht jeden Tag am Computer, manchmal vergehe auch eine ganze Woche ohne PC-Arbeit. Trotzdem komme Mayer durchschnittlich auf mindestens zwei Stunden wöchentlich, die er für bürokratische Arbeiten aufwenden muss, damit er am Ende des Jahres staatliche Fördermittel bekommt.