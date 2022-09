Erneuerbare Energie in Siebeneich: Dem Himmelreich nah

900 Quadratmeter Wohnfläche beheizt Banzhaf darüber hinaus mit den Miscanthus-Hackschnitzeln. Neben den Wohnungen seiner eigenen Familie vermietet er auch. Vorwiegend an Arbeiter, die Wege von 30 bis 40 Kilometern auf sich nehmen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden. Für all das benötigt er 38 Hektar Anbaufläche. Das Schilfgras bleibt den Winter über stehen und trocknet aus. Es kann dann im Frühjahr geerntet und gehäckselt werden und macht auch sonst nicht viel Arbeit. In diesem Jahr steht es weniger hoch als sonst, der Sommer war trocken

Zwischen Holz und Stroh: So fühlt sich der gehäckselte Miscanthus an. Tatsächlich sind die Hackschnitzel weniger dicht und benötigen dreimal so viel Lagervolumen wie solche aus Holz. Im Winter muss Banzhaf den Speicher ungefähr alle vier Wochen nachfüllen. Ansonsten funktioniert die Anlage direkt neben der Besenwirtschaft automatisch. Von der Temperatur in den Wohnungen ausgehend, versorgt sich der Heizofen selbst mit den nötigen Hackschnitzeln, die zunächst in eine Vorkammer und dann in den Brenner gesaugt werden.

Brück, Banzhaf und Christof Weibler rechnen vor: Die Investitionen in Photovoltaik und Solarthermie, Hackschnitzelheizungen und Biogasanlage haben sich gelohnt. Solarpaneele sind im Lauf der Zeit billiger geworden, werden aber auch weniger gefördert. Es bleibe dabei, kalkuliert Brück: Nach acht bis neun Jahren habe sich eine Anlage amortisiert. Ein Hektar Miscanthus kann 4.000 Liter Heizöl ersetzen. Auch Biogasanlagen könnten sich wieder mehr lohnen, wenn die Öl- und Gas-Preise weiter anziehen. Bei einer mindestens sechsstelligen Investition sei allerdings Planungssicherheit nötig, meint Weibler. Die sieht er momentan nicht gegeben.

Viel Veränderung, viel Gemeinschaft

Banzhaf hat bei seiner Besenwirtschaft von Anfang an Wert auf Familienfreundlichkeit gelegt. Im Garten steht ein alter Reichsbahn-Waggon für kleinere Familienfeste, davor eine Garten-Modelleisenbahn. Die Weiblers sind von der Landwirtschaft zum Weinbau und von dort aus zur Rinderzucht gekommen. Auch Brück hat sich in seinem Leben immer wieder neu erfinden müssen. Er hat zeitweise als Lkw-Fahrer und in anderen Berufen gearbeitet – auch weil man von der Landwirtschaft immer weniger leben kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Siebeneich noch 28 bäuerliche Betriebe. Heute sind nur noch eine Handvoll Obst- und Weinbauern übrig.