Klagen über Bürokratiemonster: Monströse Mogelpackung

Zum Schwur muss es aber auch noch bei einer ganz anderen und für Kretschmanns Bilanz zentralen Frage kommen. Denn unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus müssen nach den Vorstellungen der Kommunalverbände sogar Teile seiner "Politik des Gehörtwerdens", die der Stärkung von Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, in die Mottenkiste. "Bürgerentscheide sollen dort ausgeschlossen sein, wo es um gemeinwohlbezogene Infrastruktur zum Beispiel in den Bereichen Schule, Kita, ÖPNV sowie bezahlbares Wohnen geht", heißt es unter anderem in einer nächsten Wunschliste an die Adresse der Entlastungsallianz. Den CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel wissen die Kommunalverbände auf ihrer Seite. Der nennt die Stellungnahme "wertvoll". Sie treffe "bei uns in der CDU-Landtagsfraktion einen echten Nerv und offene Türen". Denn Bürokratieabbau "kann und muss auch wehtun", sagt der 36-jährige Hagel, der so gerne nächster Regierungschef werden möchte. Und dann schiebt er noch eine Formulierung hinterher, deren Adressat im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung nur Winfried Kretschmann sein kann: "Heilige Kühe wären hier vollkommen fehl am Platz."

Winfried Kretschmann ist nicht nur langgedienter Grüner, sondern auch längstdienender Landtagsabgeordneter. Er hätte sich zur Einordnung eigener Versprechen gut an die Bemühungen vor genau 20 Jahren erinnern können, als die CDU-FDP-Landesregierung unter Erwin Teufel den Amtschef des Staatsministeriums Rudolf Böhmler als neuen Ombudsmann installierte. Immerhin mit einem Titel, in dem nicht nur Bürokratieabbau vorkam, sondern auch Begriffe wie Deregulierung und Aufgabenabbau. Die Ergebnisse seines segensreichen Tuns blieben jedoch weit hinter allen Erwartungen zurück. Als einen Grund – neben fehlenden Zuständigkeiten, weil oft Bund oder EU federführend verantwortlich sind – nannte er selber im Rückblick, dass jeder einzelne Vorschlag einen erheblichen Abstimmungsbedarf mit sich bringe, der sich zum Teil auch erst in der Umsetzung offenbare.

Dafür, wie dick die gebohrten oder eben gerade nicht gebohrten Bretter sind, stehen die Auflagen für Narrenzünfte. Die versprach schon Böhmler deutlich zu reduzieren. Erst 2019 (!) veröffentlichen seine Nachnachfolger:innen im damaligen Normenkontrollrat, angeführt von Gisela Meister (CDU), umfangreiche Vorschläge zur Entlastung von Vereinen. Noch immer warten viele auf eine Umsetzung durch die zuständigen Ministerien.

Manch Banales kann dagegen schnell gehen. Eine Mitarbeiterin hat in die aktuellen Beratungen die Idee eingebracht, Ehrungen des Landes bei Arbeits- und Dienstjubiläen in der privaten Wirtschaft zu vereinfachen. Statt Jubilar:innen den Bürgermeisterämtern zu melden, die ihrerseits den notwendigen Antrag stellen, und das Staatsministerium einzuschalten, wird "nach Möglichkeit noch im Jahr 2024" eine digitale Plattform geschaltet zur Entlastung "für das Land, die Bürgermeisterämter und die Wirtschaft". Zugleich wirft es kein gutes Licht sowohl auf die Innovationsbereitschaft im Staatsministerium selber als auch auf die Möglichkeiten Beschäftigter aus unteren Verwaltungsebenen, mit guten Ideen durchzudringen, dass es dafür eine Entlastungsallianz braucht.