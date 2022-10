Urban Future: Losgekickt

Die Zukunft kommt, so viel ist sicher. Nur welche? Die Urban Future Konferenz will Städte nachhaltiger machen. In einem Jahr tagt sie in Stuttgart. Doch wenn es mehr als eine Werbeveranstaltung werden soll, muss die Stadt sich bewegen.

Die Zukunft spricht englisch, das klingt immer gut. "Driving innovation for sustainable transformation" steht auf einer Leinwand im Stuttgarter Rathaus. Erneuerung vorantreiben für nachhaltigen Wandel: Nichts als Worthülsen? Auf den Kartons, die auf dem Podium des Großen Sitzungssaals aufgestapelt sind, wird es vollends international: "Livin' la vida local", steht da, abgewandelt nach dem Song des puertoricanischen Sängers Ricky Martin, in dem es allerdings nicht "vida local", sondern "vida loca", verrücktes Leben heißt.

Oberbürgermeister Frank Nopper bleibt bei seiner Muttersprache. Zu "Kick-off" fällt ihm kicken ein und der VfB, der derzeit am unteren Ende der Tabelle dahindümpelt. Nopper rahmt seine Rede mit je zwei Zitaten, am Anfang sein Vor-Vor-Vorgänger Manfred Rommel und Victor Hugo, am Ende Robert Bosch und Friedrich Schiller. Soviel Zeit muss sein.

Wo der Kick-off der Urban Future Konferenz 2023 abzuheben droht, sorgt der OB für Bodenhaftung. Zum Thema Mobilitätswende fällt ihm ein, dass man dabei die Ökonomie , sprich die Automobilindustrie, nicht vergessen dürfe: Stuttgart solle "Mobilitätshauptstadt werden und Automobilhauptstadt bleiben". Es gehe um alle Verkehrsarten, klar: Fußgänger, Radfahrer, öffentlicher Verkehr und das Auto. Und ab da spricht Nopper nur noch vom Auto.

Die Urban Future Konferenz ist nach eigenen Angaben "Europas größtes Event für nachhaltige Städte". In diesem Jahr hat sie im schwedischen Helsingborg stattgefunden und kommt nächstes Jahr, vom 21. bis 23. Juni, nach Stuttgart. "This charming Swabian city", das sei hier im englischen Original zitiert, "is one of the largest cities in the country and the capital of the state of Baden-Württemberg, which can be found in southern Germany." Diese bezaubernde schwäbische Stadt sei also eine der größten des Landes und Hauptstadt Baden-Württembergs, zu finden in Süddeutschland.