Nachhaltig bauen: Das Strohballenhaus

Das Mikrohofhaus war der erste Wettbewerb, den das Büro gewann, das sich im selben Jahr erst gegründet hatte. Ohne Aufträge mit wenig Geld auf dem Konto, erzählt Guobin Shen. Fünf Jahre zuvor hatten die beiden schon ihre Diplomarbeit zusammen angefertigt: zum Wiederaufbau eines erdbebenzerstörten Hauses in L'Aquila in den Abruzzen. Mittlerweile ist das Büro der beiden Visionäre in eine schöne Altbauwohnung in der Alexanderstraße in Stuttgart umgezogen und beschäftigt vier Mitarbeiter. An Aufträgen fehlt es nicht, wenn auch bisher noch wenige Gebäude fertig gestellt sind.

Die Aufgaben von Architekt:innen neu denken

Das Haus Hoinka und andere Projekte der beiden Architekten sind derzeit auch in der Architekturgalerie am Weißenhof ausgestellt. Mit dem Titel "Unfertige Häuser" ist aber nicht gemeint, dass die Mehrzahl ihrer Bauten noch nicht fertiggestellt ist. Er bezieht sich vielmehr auf eine begleitende Publikation, in der die beiden versuchen, die Aufgabe von Architekt:innen neu zu denken.

Die moderne Architektur, so die Architekten, die bis heute das Bauwesen bestimmt, war und ist dadurch charakterisiert, dass sie den Bestand geringschätzt und behauptet, bessere Bauwerke zu erschaffen. Die Architekt:innen, oft selbstverliebt, beanspruchen Urheberrecht auf ihre Bauten, an denen sich möglichst nichts mehr ändern soll. Auf der anderen Seite steht der Denkmalschutz, der eine begrenzte Anzahl alter Bauwerke ebenfalls möglichst unverändert konservieren will.