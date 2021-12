Hanaa Dahy: Natürlich bauen

Anders als Knippers und Menges, die für ihre Faserverbundstoffe zumeist Kohle- oder Glasfaser verwenden, interessiert sich Dahy für biologische Materialien. In ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit der Verwendung von Reisstroh in Verbundplatten zur Schall- und Wärmedämmung beschäftigt. Auf ihrem Schreibtisch liegen einige Arbeitsproben: Eine Wärmedämmplatte sieht aus wie eine Milchschnitte, in der Mitte kein Styropor, sondern aufgeschäumte Biomasse. Ein schallabsorbierendes Panel erinnert ein wenig an Eierkartons. Was auf den ersten Blick eine Sperrholzplatte zu sein scheint, entpuppt sich als gummiartig flexibel.

Mitten in der Hochphase der Arbeiten bekam sie ihr zweites Kind: "meine Prinzessin". Dabei hat sie die ganze Zeit auch noch unterrichtet. Das bedeutet, die Studierenden waren von vornherein an ihren Forschungsarbeiten beteiligt. Dafür erhielt sie, neben mehreren Materialpreisen, eine Auszeichnung der Baden-Württemberg Stiftung für Innovation in der Lehre.

Die damit verbundene Senior-Fellowship konnte sie sofort gut gebrauchen. Denn just zu der Zeit, als sie mit der Doktorarbeit fertig war, schrieb das ITKE eine Juniorprofessur aus: wie geschaffen für sie. Seither hat sie mit ihren Studierenden weiter geforscht, Versuchspavillons errichtet und in alle Richtungen ihre Fühler ausgestreckt. Denn ein weiterer Grund, warum sie nach Stuttgart gekommen ist, war das dichte Netz von Forschungseinrichtungen und Industrie, das hier in der Region vorhanden ist. Sie kooperiert mit der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Stuttgart, mit den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf, aber auch mit einer Reihe von Unternehmen. "Kommunikation ist sehr wichtig", bestätigt sie.

Die Studierenden erschaffen ihre eigenen Materialien

Wenn es um tragende Teile geht, arbeitet Dahy in der Regel mit Flachs oder Hanf. Eine faszinierende Welt: Auf einem großen Tisch am Institut für Flugzeugbau legt eine computergesteuerte Maschine die Fasern in der gewünschten Anordnung aus und vernäht sie. In Folie gepackt, werden sie anschließend in eine dreidimensionale Form gebogen und mit Harz getränkt.

Bio, also aus nachwachsenden Rohstoffen sind nicht nur die Fasern, sondern von Fall zu Fall auch das Bindemittel. Von Bio-Kunststoffen zu sprechen, bleibt allerdings missverständlich, denn damit kann zweierlei gemeint sein: dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen oder aber biologisch abbaubar, "kompostierbar" sind. Baumaterialien können aber nicht einfach auf dem Komposthaufen verrotten. Sie müssen beständig sein. Neben weichen Polymeren gibt es harte Duroplaste. Auch Epoxidharz, das in der Regel bei tragenden Konstruktionen zur Anwendung kommt, kann zumindest teilweise aus biologischen Rohstoffen hergestellt sein.