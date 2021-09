Schwarzwaldhaus gerettet: Der Balkenflüsterer

Sorg will das so, weil er beruflich den lieben langen Tag mit futuristischem Hightech hantiert. Da geht es um mikroskopisch kleine Bauteile in Bluetooth-fähigen Hörgeräten, die eingebunden sind in Smart Homes. Mehr Gegenteil zu diesem archaischen Trumm von Haus ist kaum denkbar. Eben darum ist Sorg hergezogen – und weil ein Nachbar ihn auf die Spur setzte. "Der hat gesagt: 'Du, da obe' wird noch emol so an alter Schißdreck verkauft, dich intressiert des doch!'"

Den "Schißdreck" erblickte Sorg erstmals vor gut zehn Jahren an einem sonnigen Wintertag; eine Woche darauf saß er beim Notar und unterschrieb den Kaufvertrag. Damals hatte er im nahe gelegenen Langenbachhof gehaust, "zusammen mit ziemlich vielen Mäusen", und in einer der hier häufigen Tallagen, also ziemlich schattig. Schon diesen ersten Hof renovierte Sorg nach altväterlicher Sitte: Was fehlte oder marode war, wurde durch Teile aus anderen alten Häuser ersetzt. "Nach den Kriterien des Denkmalschutzes sollte das eher mit modernem Material geschehen, um die Zeitschichten erkennbar zu machen", sagt die zuständige Kreisbaumeisterin Christiane Kiefer, "aber unterm Strich ist es ein Glücksfall, wie Reinhard Sorg mit diesen Gebäuden umgeht."