Anti-Obdachlosen-Architektur: Eiseskälte

Einer der Aktivisten nennt es "überhaupt schon erbärmlich, dass es einer reichen Gesellschaft nicht gelingt, Wohnraum für alle zur Verfügung zu stellen". Das wäre aus seiner Sicht das mindeste. "Aber völlig katastrophal ist es doch, Menschen, die nicht mal ein Dach über dem Kopf haben, aus dem Stadtbild zu verdrängen nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn." Er verweist darauf, dass in diesem Winter bereits die ersten Menschen erfroren sind – "und das ist im Grunde in jedem einzelnen Fall unterlassene Hilfeleistung".

Vergangene Woche hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) erste Kältetote aufgelistet. "Dabei startet der Winter gerade erst", heißt es in der Meldung. Ein 62-jähriger Obdachloser wurde in Schmalkalden (Thüringen) tot auf einer Parkbank gefunden. Ein 39-jähriger Obdachloser erfror im Hauptbahnhof von Hannover. Bei einem 40-Jährigen, der nach einer Regennacht und Temperaturen um den Gefrierpunkt tot vor einem Supermarkt in Saarlouis aufgefunden wurde, bleibt die offizielle Todesart ungeklärt. "Da es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden gibt, wird der Leichnam des Mannes nicht obduziert", berichtet der Saarländische Rundfunk.

Die BAG W listet für den vergangenen Winter 23 erfrorene Obdachlose in der Bundesrepublik. Allerdings gibt es keine offiziellen Statistiken von staatlicher Seite. Die Opferzahlen werden nicht erfasst, und so geht die Wohnungslosenhilfe von einer hohen Dunkelziffer aus.

Wer Warnweste trägt, ist für die Polizei unsichtbar

Der amtierende Bundespräsident hat in seiner Promotion "Bürger ohne Obdach" schon 1992 einen Vorschlag für ein "Grundrecht auf Wohnen" formuliert. Zum letzten Tag der Wohnungslosen lud Frank-Walter Steinmeier (SPD) Betroffene ins Schloss Bellevue. Erst kürzlich gab er ein Interview, das in den Dezember-Ausgaben verschiedener Straßenzeitungen erschienen ist. "Wohnungslose Menschen geraten im Alltag zu oft aus unserem Blickfeld", sagt er da. Steinmeier verweist auch auf die steigende Zahl von Haushalten, die aktuell in finanzielle Schwierigkeiten geraten und betont: "Die Angst vor Wohnungsverlust ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen." Beim Kampf gegen Wohnungslosigkeit komme es laut dem Bundespräsidenten "vor allem auf die Kommunen an. Wir sehen, dass sich viele der Probleme vor allem unmittelbar vor Ort lösen lassen."

Für Stuttgarterinnen und Stuttgarter ist das keine frohe Botschaft. Hauptursache für Wohnungslosigkeit sind nach wie vor zu hohe Mieten. Diese steigen in der Landeshauptstadt deutlich schneller als im baden-württembergischen Schnitt. Die Quote an Wohnungslosen ist bereits die zweithöchste in der Republik (nach Hamburg) und der Bau bezahlbarer Wohnungen hinkt weiter dem vorhandenen Bedarf hinterher.