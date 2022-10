Obdachlosenhilfe in Stuttgart: Zuerst die Wohnung

Gute Architektur? Die Betroffenen fragen!

Architektur als ästhetische Selbstverwirklichung war nicht das, was Strunk interessierte. Vielmehr ihre soziale Funktion, insbesondere der Zusammenhang von Psychoanalyse und Städtebau. Gemeint sind Namen wie Alexander Mitscherlich, der 1965 das berühmte Buch "Die Unwirtlichkeit unserer Städte" veröffentlicht hatte, oder dessen Mitarbeiter Alfred Lorenzer – auch er ursprünglich Architekt –, der 1968 ein Büchlein mit herausgegeben hatte über "Architektur als Ideologie".

An der Uni war Strunk an mehreren Forschungsprojekten beteiligt. In einem ging es um die "Wohnsituation ausländischer Arbeitnehmer in Baden-Württemberg", gefördert durch das Arbeits- und Sozialministerium des Landes. In einem anderen um Partizipation, finanziert von der VW-Stiftung, genauer gesagt um die "Demokratisierung der Stadtplanung durch operablen Medieneinsatz". Beteiligt war auch der spätere Gründer des Künstlerhauses Ulrich Bernhardt. "Wenn man brauchbare Architektur will", so Strunk, "muss man die Betroffenen fragen." Damals eine neue Erkenntnis.

Für das Sozialamt Stuttgart verfasste Strunk eine Studie über die "Wohnraumversorgung der Über-65-Jährigen auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt". Darin vertrat er die These, es sei besser, Wohnungen für alleinstehende ältere Menschen mit Nachbarschaftshilfe zu schaffen, statt sie in Heime einzuweisen. Eine Forderung, wie sie heute die Architektenkammer vertritt, ohne dass sich seither viel getan hätte. Sie stieß aber auf den Widerstand der Altenheim-Träger, die verhinderten, dass Strunks Gutachten in den Sozialausschuss des Gemeinderats gelangte.

1975 ist "Normalisierungsarbeit" angesagt

Dieter Rilling, von 1973 bis 1991 Leiter des Stuttgarter Sozialamts, fand Strunks Ideen dagegen gut. Er war damals auf der Suche nach einem Leiter für das Obdachlosenasyl – so nannte sich das – in der Nordbahnhofstraße. Ein stadtweit berüchtigter Ort. Bis zu 16 Männer mit vielen Problemen schliefen in Stockbetten in einem Raum und wurden morgens um acht vor die Tür gesetzt. Die Beschäftigten hatten keine Ausbildung in Sozialarbeit. Sie hatten eine "Bullenmentalität", sagt Strunk, der den Job annahm – obwohl er weniger verdiente als an der Uni und der negative Ruf der Einrichtung auch auf ihn selbst abfärbte.