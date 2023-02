Klimaschutz in Baden-Württemberg: Das Zeitfenster schließt sich

Kretschmanns Reaktion warf – vorsichtig ausgedrückt – mehr Fragen auf, als sie Antworten gab. Denn der Ministerpräsident erklärte, die DUH habe Pech: Das erstrittene IEKK sei durch Walkers Maßnahmen-Register überholt und ersetzt. Den kleinen Schönheitsfehler, dass es das Register noch gar nicht gibt, ließ der Grüne unerwähnt. Aber er behauptete kürzlich im Gespräch mit der taz, er habe "mit Blick auf die ökologischen Ziele noch nie so fröhlich regiert", da die CDU nach einem "enormen Lernprozess" nun "von der klimapolitischen Bremse runter" sei.

Für seine Umweltministerin ist das alles hingegen schon lange kein Spaß mehr. Wenn Walker das Register so schnell wie möglich, am besten in den nächsten Tagen, freischalten will, kann sie auf den Klima-Sachverständigenrat bauen – ob das aber fürs Staatsministerium ebenso gilt, falls es erneut zum offenen Konflikt mit den Schwarzen kommt, ist keineswegs sicher. Dabei hätte Kretschmann viele Gründe, seine Haltung zu überdenken. Die erneute Koalition mit der CDU hatte er auch mit seiner Erwartung begründet, die würde vor Ort, in den Kreisen und Kommunen, Stimmung machen für den Kurs der Landesregierung hin zur Treibhausgas-Neutralität. Eine wirklich offensive Unterstützung lässt die CDU, die Ideologie immer gerne bei anderen wahrnimmt, bislang aber vermissen lassen.

CDU-Experte will lieber gründlich als schnell sein

Eher im Gegenteil: Die Vorsitzende des Sachverständigenrats verlangt mit Nachdruck größere Ambitionen, "um Baden-Württemberg als lebenswertes Land und als Wirtschaftsstandort zu erhalten". Und Maike Schmidt appelliert an alle Verantwortlichen, "weil sich das Zeitfenster für wirksame Maßnahmen schnell schließt". Der Präsident des Gemeindetags Steffen Jäger, der sich seine ersten Sporen in der Landespolitik unter anderem als Persönlicher Referent der einstigen CDU-Sozialministerin Monika Stolz verdiente, nutzte die Anhörung im Landtag, um ganz andere Duftmarken zu setzen.

Nach dem gerade in Unionskreisen üblichen Lippenbekenntnis zum Klimaschutz ("Wir unterstützen die Zielsetzung des Gesetzes ausdrücklich") folgte ein Hammer auf den anderen: Der Gemeindetag verlangt nicht mehr und nicht weniger, "als dass Maßnahmen von den verfügbaren Ressourcen her geplant werden". Die staatliche Leistungsfähigkeit steuere wie das Klima auf einen Kipppunkt zu, deshalb "geben die finanziellen und personellen Ressourcen Orientierungsrahmen vor", sagt Jäger. Der Klimavorbehalt in Förderprogrammen wird mit Fragezeichen versehen, so wie schlussendlich sogar alle einzelnen Ziele, denn die müssten sich an der Realisierbarkeit ausrichten. Als geradezu konsequentes i-Tüpfelchen erscheint da, dass sogar die so schwer erkämpfte Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung auf den Prüfstand kommen soll. "Ich kenne relativ wenige Bürgerinitiativen, die sagen, wir bauen jetzt zig Windkraftanlagen", mokiert sich der Präsident. "Ich kenne aber viele, die sich mit dem gegenteiligen Ziel aufmachen und versuchen zu verhindern."