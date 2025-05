Ein Metzger als Minister: Endlich wieder Leberkäs'

Fleisch ist sein Gemüse

Der schwarze Metzger will offenbar vor allem im Freistaat und seinem Herrn und Meister imponieren. Denn Söder wärmt den Leberkäs' schon seit einigen Jahren immer neu auf und versucht, die Grünen mit der Thematisierung von vegetarischer und veganer Lebensweise zu provozieren, um die eigene Blase zu begeistern. Er lässt sich gerne filmen, wenn er in mit daumendicken Scheiben belegte Brötchen beißt, er postet regelmäßig seine fleischlichen Gelüste, lädt, wenn er gerade nicht regiert oder Weihnachtslieder im Hans-Albers-Stil singt, unter #söderisst die Welt ein zur Besichtigung seiner derben Gewohnheiten. Die Verballhornung durch Spaßvögel #söderisstgefährlich passt wie der Deckel auf den Rindersuppentopf. Natürlich sind die Würstchen aus seiner Heimatstadt Nürnberg der Favorit. Wenig gesundheitsbewusst nimmt Gemüse nur einen einzigen Platz in Söders Genusstabelle ein, Gurken den zehnten von zehn, davor rangieren Lüngerl, Blut- und Leberwurscht. Leider ist diese Fixierung auf Fleisch nicht gesund.

Zahllosen zustimmenden Kommentaren zufolge, gerne in vierstelliger Zahl, die Söder regelmäßig auf seine PR für ungesundes Essen bekommt, halten ihre Verfasser:innen nichts von Fleischaskese. Nur: Das Bierzelt ist nicht die Welt und Bayern nicht das Universum, da kann der Himmel noch so blau sein. Die Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse hat 2024 ermittelt, dass die Zahl der Vegetarier:innen in Deutschland stetig steigt und inzwischen bei 8,43 Millionen Menschen liegt. Auch die Motive sind erforscht: Es geht um ethisches Handeln, Tierwohl, Gesundheit oder Klimaschutz.

Schon 2013 wurde eine Studie zur Sicherung der Welternährung und zur übermäßigen Ressourcenverschwendung durch Tierproduktion vorgelegt. Der Stuttgarter Jugendrat verlangt seit acht Jahren gesünderes Essen in Mensen und Fleisch nur noch an zwei Tagen pro Woche. Die Heinrich-Böll-Stiftung schreibt einen Atlas fort, um regelmäßig neue Daten und Fakten über Tiere als Lebensmittel herauszufinden und publik zu machen.

Sogar bis zu Söders Staatsregierung sind Erkenntnisse durchgedrungen zur Sinnhaftigkeit von Verzicht. In einer Broschüre "für Schülerinnen und Schüler, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Verbraucherinnen und Verbraucher" zum Thema "Nachhaltige Ernährung" steht zu lesen, "eine gewisse Menge Fleisch" sowie Milchprodukte in guter Qualität und zu fairem Preis hätten "durchaus ihren Platz auf dem Speiseplan einer Nachhaltigen Ernährung". Es gehe also nicht darum, "vollständig auf sogar alle tierischen Produkte zu verzichten, sondern um eine Reduktion des Konsums auf ein ernährungsphysiologisch ausgewogenes und zugleich klimafreundliches Maß", heißt es an anderer Stelle. Oder: "Eine Rückkehr zum Sonntagsbraten, der Fleisch zu etwas Besonderem macht, sollte angestrebt werden."

Eines immerhin hat der krachlederne Regierungschef auch erreicht: Das Netz ist regelrecht geflutet mit Rezepten. Sogar der nicht eben besonders woke "Münchner Merkur" will dem Fleischfreak zu neuen Geschmackserlebnissen verhelfen. Allein die Überschrift spricht für sich: "Söders Albtraum: Diese Tofu-Gerichte schmecken besser als Leberkäse". Mahlzeit!