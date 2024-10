Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft: Schmeck endlich den Süden

"Schmeck den Süden", das Absatzförderungsprojekt des Landes, hat seinen 25. Geburtstag schon hinter sich. Noch immer sind, ein Beispiel von vielen, nur 300 Gasthäuser zertifiziert, von diesen wiederum gerade mal gut zwei Dutzend mit drei von drei möglichen Löwen: Hier stammen 90 Prozent des Angebots auf der Speisekarte aus der Region. Seit 2018 wird Außer-Haus-Verpflegung, also Kantinen und Lieferanten, ebenfalls zertifiziert, 30 Anbieter sind bisher geprüft, darunter die Stadt Stuttgart, der SWR oder die Firmen Porsche, Bosch und Liebherr. Deren zu erfüllende Vorgaben stehen auch für die Versäumnisse der Vergangenheit. "Mindestens ein Aktionstag pro Woche mit mindestens einem vollständig regionalen Gericht oder mindestens zwei regionale Komponenten täglich" werden verlangt, "ab Beginn der Spargelsaison bis zum Martinitag sogar drei Komponenten".

Apropos Spargel: Ebenfalls schon ziemlich lange her ist, dass Händler:innen in der Stuttgarter Markthalle sich zusammentaten mit der sehr richtigen Idee, nicht schon im Februar mit ausländischen Stangen zu locken, sondern zu warten auf heimische Ware. Krachend, wie sich Ältere heute noch erinnern, ist die Aktion gescheitert, hörbar durch Schimpfkanonaden sogar von Stammkund:innen, die sich keinesfalls bevormunden lassen wollen. Der "Strategiedialog Landwirtschaft" hat mithin gerade in diesem Zusammenhang ein weites Feld an nützlichen Aufgaben vor sich.

Sogar Geld nimmt die Landesregierung übrigens in die Hand: 143 Millionen Euro für die Umsetzung beschlossener Maßnahmen aus dem Strategiedialog, darunter – wieder einmal – eine Informations- und Sensibilisierungskampagne. Das Hauptziel habe darin zu bestehen, heißt es im Ergebnisprotokoll der zuständigen Arbeitsgruppe 5, "das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Biodiversität und regionaler Lebensmittelproduktion zu stärken, um die eigenen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen".

"Gemeinsam was in die Furche bringen"

Immerhin namentlich aufgeführt sind diesmal wenigstens alle einzelnen, zur Selbstverpflichtung bereiten Teilnehmenden, darunter die Supermarktketten Aldi Süd, Rewe, Edeka, der Ernährungsrat StadtRegion Stuttgart, die Firma Schwarzwaldmilch oder die Uni Hohenheim. Und auch lebt – bis zum Beweis des Gegenteils – die Hoffnung, dass den von ihnen unterzeichneten Gesellschaftsvertrag wirklich alle ernstnehmen, um "gemeinsam was in die Furche zu bringen", wie Kretschmann es bei der Unterzeichnung am 7. Oktober formuliert. "Wir müssen endlich ins Tun kommen", verlangt Marcus Arzt, der Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, mindestens genauso eindringlich. Und er sagt noch etwa ganz anderes: Jetzt müsse sich der Wert der Vereinbarungen durch die Umsetzung in der Praxis zeigen. Die neue Faustregel für alle, die nicht jeden Euro umdrehen müssen, könnte leicht fasslicher kaum sein: "Überall, wo konsumiert wird, müssen die Kunden die bessere Wahl treffen."