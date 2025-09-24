Manuel Hagel und die Öffentlich-Rechtlichen: Aus der populistischen Giftküche

Linnemann nimmt wie Hagel auch alle öffentlich-rechtlichen Sender in Sippenhaftung. Er versucht dem Publikum weiszumachen, mehr oder weniger seien ohnehin alle Redaktionen in der Republik links-grün unterwandert und jene bei ARD, ZDF, Deutschlandradio oder Deutscher Welle erst recht. "Die Drohung, den Rundfunkbeitrag einzufrieren, ist pure Erpressung und wäre verfassungswidrig", kontert der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) Mika Beuster. Und "die Einmischung in Personalfragen geht eindeutig zu weit".

Sogar der sonst besonnene Kieler CDU-Ministerpräsident Daniel Günther lässt sich zu einer Drohgebärde hinreißen. Er blieb der Einführung des NDR-Intendanten fern und gab stattdessen der 1994 in Ludwigsburg geborenen Autorin Ruhs die Ehre. In der Hermann-Ehlers-Stiftung stellte sie neulich ihr erstes Buch vor, das gute Chancen hat, ein Bestseller zu werden. Der Ort der Veranstaltung passte allerdings so gar nicht zur Botschaft des mit "Links-grüne Meinungsmacht. Die Spaltung unseres Landes" betitelten Werks. Denn die Stiftung, benannt nach dem zweiten Bundestagspräsidenten der Nachkriegszeit, will "mit klarem Wertefundament und hoher gesellschaftlicher Verantwortung" die politische Bildung fördern und die demokratische Kultur stärken.

Niveau ist das nicht

Ruhs hingegen will mal so richtig Krach schlagen und greift dafür zu haltlosen Behauptungen und unmäßigen Übertreibungen. Beispielsweise mit der ersten Ausgabe von "Klar" vom 9. April 2025, als sie dem komplexen Thema Migration ("Was falsch läuft") so gar nicht gerecht werden konnte oder wollte. Sie ist "Focus Online"-Kolumnistin, lässt Leser:innen Einblick nehmen in ihr "Merkel-Trauma" oder ihr Verständnis, Putin lässt grüßen, von diesen zweifelhaften NGOs im Lande. Unter der Überschrift "Regt euch doch auf" arbeitet sie sich ab an Angeblichem: an der neuen Staatsgläubigkeit, am "linken Politfestival mit spirituellem Anstrich" – sie meint den Evangelischen Kirchentag –, an der Sprachpolizei, am Gendern, an der Wokeness und immer wieder an der Schräglage in der Medienlandschaft.

Ihr Buch promotet sie schon seit Wochen mit Auszügen und vielen Denkfehlern. "Medien wollen häufig Haltung zeigen", schreibt Ruhs, "doch Journalisten sind keine Weltretter-Beauftragten, in der Unterteilung zwischen 'richtige' und 'falsche' Ansichten liegt eine totalitäre Gefahr." Sie stellt "mit Befremden" fest, dass "Journalisten es viel zu oft als ihre Aufgaben anzusehen scheinen, gegen 'das Böse' zu kämpfen, sich als Retter der Demokratie zu inszenieren". Und weiter: "Was 'böse' ist? Klar: der Klimawandel, die AfD, das Coronavirus, Putin, Kritiker der illegalen Migration." Ganz so, als seien Redaktionen nicht dazu aufgerufen und sogar verpflichtet, sich für Demokratie einzusetzen. Und Femizide, Kinderpornos, Gruppenvergewaltigungen, Diesel-, Spenden- oder Maskenbeschaffungsskandale als das darzustellen, was sie sind. Und beim Bewerten Relativierungen oder Verharmlosungen zu meiden.

Ruhs macht außerdem den Fehler, den sie den von ihr Beschriebenen vorwirft. Ganz ohne den von anderen eingeforderten kritischen Abstand zu den eigenen Thesen suhlt sie sich in der eigenen Blase, beispielsweise wenn sie den "Herdentrieb von Journalisten" und deren "gefährliche Gefallsucht" beschreibt. Ausgerechnet "Bild"-Chef Matthias Döpfner oder der frühere BR-Chefredakteur Sigmund Gottlieb kommen zu Wort. Gottlieb beklagt "die gnadenlose Kopierspirale der Zunft", der immer weiter am rechten Rand agitierende Döpfner empfindet Frust darüber, wie "das Juste Milieu der eigenen Branche" bedient werde, "anstatt nonkonformistisch die andere Seite der Medaille zu beleuchten".

Denkfaul sind die anderen

Und die Autorin setzt noch diese kolossale Erkenntnis drauf: Ein Grund für den grassierenden Konformismus sei Denkfaulheit, "denn natürlich ist es anstrengender, sich eine eigene Meinung zu bilden, als die Meinung von anderen, zum Beispiel Autoritäten, zu übernehmen. Reflektieren und nachdenken kostet Zeit, es kann einen in Grübeleien stürzen. Wer macht das wirklich?" Gäbe es diesen Club der Untätigen, Ruhs könnte Vorsitzende werden.