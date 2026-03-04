"Kassandra und die Frauen Trojas" in Esslingen: Die Welt im Fall

Kassandras Schicksal wird jetzt auf der Hauptbühne der Württembergischen Landesbühne Esslingen verhandelt, in einem bemerkenswerten Stück der österreichischen Autorin Magda Woitzuck: "Kassandra und die Frauen Trojas". Nach der österreichischen Uraufführung 2023 sah man in Esslingen jetzt die deutsche Erstaufführung. Woitzuck folgt darin dem Perspektivenwechsel, den schon Christa Wolf mit ihrer populären Erzählung "Kassandra" – veröffentlicht 1983 im Jahr des Nato-Doppelbeschlusses – vollzogen hatte, die darin der männlichen Mythendeutung die Sicht der Königstochter entgegenstellte. Kassandra wird seither als feministische Symbolfigur gelesen, als politische Denkerin im Widerstand gegen patriarchale Macht.

In Woitzucks Stück steht Kassandra aber erst einmal als pubertäres Wesen auf der Bühne: wütend, aggro, schlau, aufmüpfig. Denn der Plot entwickelt sich theaterwirksam aus der toxischen Familienstruktur des trojanischen Herrscherhauses. Die Regisseurin Jenke Nordalm lässt Kassandra gleich zu Beginn voller Energie auf die Bühne stürzen: im Würgegriff ihre Schwester Polyxena (Eva Dorlaß), ihre Konkurrentin, die als Älteste den Posten der königlichen Seherin erwarten darf. Im Quizbattle, den Vater Priamos von seinen beiden Töchtern einfordert, wird die schlecht vorbereitete Polyxena allerdings scheitern und Kassandra mit Alexa-Wissen auftrumpfen. So bekommt die Schlaue den privilegierten Job, während Polyxena die machtsichernde Zwangsverheiratung droht.

Einen offiziellen Fluch braucht es gar nicht

Weil der Glaube an Götter und Göttinnen hier bloß noch Lippenbekenntnis ist, muss Kassandra offiziell gar nicht mehr mit einem Fluch belegt werden. Die Familie ist schon so von ihrem widerständigen Wesen genervt – ob es nun den vermeintlichen Familienfrieden stört, mit unangenehmen Wahrheiten belästigt oder sich der Hofetikette verweigert.