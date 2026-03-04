"Kassandra und die Frauen Trojas" in Esslingen: Die Welt im Fall

Die alten Griech:innen haben ein Wort erfunden für die auf Hochmut, Realitätsverlust und Machtgier aufbauende grenzenlose Selbstüberschätzung von Regenten: die Hybris. Heißt: Lieber alles zerstören und töten, als miteinander zu reden und Kompromisse und Bündnisse auszuhandeln; lieber die anderen auslöschen, als Mitleid und Menschlichkeit zu zeigen oder gar Gnade – ob aus Rache, Machtgier, Bereicherung, Dummheit, Langeweile. Da hat sich bis in unsere Zeit nicht viel geändert. Das Patriarchat hat Bestand.
Ein Hybrist wie er im Buche steht – nämlich in Homers "Ilias" oder Aischylos' "Orestie" – war Priamos, König von Troja. Glaubte wirklich, die Griechen hätten ihm das große Holzpferd als Geschenk dagelassen. Der Rest ist Geschichte. Seine Tochter Kassandra hatte ihn lange schon vor der strategischen Intelligenz der Griechen gewarnt. Der trojanischen Prinzessin war wegen ihrer Schönheit von Gott Apollon die Gabe der Weissagung verliehen worden. Aber weil sie sich gegen seine sexuellen Übergriffe wehrte, belegte er sie mit einem Fluch: Niemand glaubte fortan ihren Prophezeiungen.
Letzte Kommentare:
Nun, sei es Hagel oder auch Özdemir und Co. Glatt gestriegelt, perfekte Frisur und Anzug....keine Ecke oder Kante mehr zu sehen, vor allem, wenn man sich Antworten auf Fragen anhört. Antworten auf kritische Fragen werden immer erst mit Umschweifen...
Kann man ja mal die Bild fragen (Eigenzitat Bild: „Wenn wir Fehler machen, sagen wir‘s auch“). Aber im Ernst: Manuel Hagel hat Glück, dass heute der Wahlkampf endet und dass man ihn als junges, weitgehend unbekanntes Talent erst ganz am Ende...
@Typha : Einerseits stimmt der Ort Obermarchtal/Ehingen (ganz im Südwesten d. Alb-Donaukreis) nicht mit Hagels Lokalisierung "nördlicher Alb-Donau Kreis) überein andererseits handelt es ich doch dort um eine reine Mädchenrealschule. 100 % Mädchen,...
Wunderbare Headline. Passend zur Männerfreundschaft Kretschmann - Strobel. Ich vernehme ein leises kichern aus den Tiefen eines Koffers unterm Rolli.
Wenn ich mich an die Verhandlungstage erinnere, dann fällt mir ein, dass die Polizeipräsidentin Stefanie H, noch immer im Amt, das Mobiltelefon des IdP nicht mal einzog und nur so dieser die Option hatte, ggf. belastendes Material zu löschen, man hatte...