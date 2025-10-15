In Kooperation mit Theater Stuttgart: Das oberste Prozent

Neue Partnerschaft
Theater lebt vom Diskurs – auf der Bühne, im Publikum und in der Öffentlichkeit. Mit der neuen Kooperation zwischen Theater Stuttgart und Kontext:Wochenzeitung wird dieser Dialog künftig um eine spannende Facette erweitert. Theaterkritiker:innen von Kontext besuchen künftig Premieren an den Stuttgarter Bühnen, veröffentlicht werden die Kritiken in Kontext und auf der Plattform Theater Stuttgart. Die Entscheidung, welche Premieren besucht und rezensiert werden, trifft Kontext als unabhängige Zeitung autonom.
Damit reagieren beide Partner auf eine seit Jahren laufende Entwicklung: In vielen großen Tageszeitungen wird der Platz für Theaterkritik immer kleiner, Premierenberichte verschwinden aus den Feuilletons und die Vielfalt des Stuttgarter Theaterlebens findet dort kaum noch Resonanz. Es ist eine Lücke entstanden – in der öffentlichen Wahrnehmung wie im kulturpolitischen Diskurs. Theater Stuttgart und Kontext möchten die künstlerische Arbeit der Stuttgarter Bühnen sichtbarer machen und sie mit journalistischer Qualität begleiten. So entsteht ein neuer Resonanzraum, in dem Theater nicht nur gespielt, sondern auch reflektiert, eingeordnet und diskutiert wird. Denn Theater ist niemals Selbstzweck, sondern immer auch gesellschaftliches Ereignis. (lee)
Letzte Kommentare:
