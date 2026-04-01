800. Montagsdemo gegen Stuttgart 21: Plädoyer für eine alternative Bahnpolitik

Evelyn Palla war immerhin als Roll-up da: Bei der 800. Montagsdemo gegen S 21 richtete Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler und Sprecher von "Bürgerbahn – Denkfabrik für eine starke Schiene", gleich mehrere Forderungen an die neue Bahnchefin. Seine Rede zum Jubiläumsprotest.

Liebe Frau Palla,

schön, dass endlich mal ein Bahnvorstand den Weg nach Stuttgart gefunden hat, um sich die alternativen Vorschläge des Netzwerks "Bürgerbahn –Denkfabrik für eine starke Schiene" anzuhören! Bitte entnehmen Sie dem Beifall, wie froh wir sind, Sie hier zu haben, nachdem wir bislang vergeblich warten mussten, bis der Bahnvorstand uns ernst nimmt. Heute läuft hier in Stuttgart ein dreifacher Bahngipfel. Am Vormittag haben wir als Antwort auf Ihre Bilanzpressekonferenz vom letzten Donnerstag unseren alternativen Geschäftsbericht der Presse vorgestellt. Heute Abend treffen sich hier zum 800. Mal unter der Regie der Parkschützer und ihrer Schwesterinitiativen die unermüdlichen Streiter für eine bessere Bahn. Das ist in dieser Frequenz und Langlebigkeit weltweit einmalig. Auch deswegen hat Angelika Linckh, die von Anfang an dieser Bürgerbewegung angehört hat, vor wenigen Tagen auch von der DUH den diesjährigen Umweltpreis verliehen bekommen für ihre Hartnäckigkeit, Kreativität und ihr Organisationstalent als vielfache Moderatorin der Montagsdemos. Und danach diskutieren die Experten noch im Württembergischen Kunstverein über die anstehenden Strategiefragen einer offensiven Bahnpolitik. Wie gesagt, wir sind keine Neinsager, sondern Alternativenaufzeiger.

Wir setzen große Hoffnung auf Sie, weil Sie einen einschlägigen Hintergrund haben. Aufgewachsen in Südtirol, einem Pionierland für intelligenten öffentlichen Verkehr mit erfolgreichen Reaktivierungen und einer idealen Verknüpfung von Bus- und Bahnnetzen. Dort gibt es schon lange einen integralen Taktfahrplan, von dem wir einstweilen nur träumen können. Und auch in Ihrer Zeit bei den ÖBB, den Österreichischen Bundesbahnen, haben Sie mitbekommen, wie wichtig Kundennähe der Bahn ist: mit vielen neuen Haltepunkten und kleinen, ländlichen S-Bahnsystemen wie im Vorzeigebundesland Vorarlberg.

Gemeinsam für bessere Bahnen in Deutschland

Lassen Sie uns gemeinsam für mehr und bessere Bahnen in Deutschland kämpfen. Denn die Initiativen hier in Stuttgart, die Bahnbürgerinitiativen ABBD (Aktionsbündnis Bahn Bürgerinitiativen Deutschland) und Bürgerbahn wollen mehr Bahn. Und zwar im ganzen Land als sogenannte Flächenbahn.