Verfahren gegen Ex-IdP: Schwere Geschütze und weiche Faktoren

Geplant gewesen ist für die erste Sitzung nur die Verlesung der Anklage, doch bevor es dazu kommt, meldet Wilhelm bei der Vorsitzenden Richterin Verena Alexander seinen Antrag auf Verfahrenseinstellung an. Prägte die Münchner Staranwältin Lang 2023 das Bild einer robusten Verteidigung Renners, so scheint dies diesmal Wilhelm übernehmen zu wollen. Der an der TU Chemnitz lehrende Rechtsanwalt ist zweifellos ein Unikum: Seine Visitenkarten ziert eine Piratenfigur des Comiczeichners Walter Moers, und dass ihm Pathos nicht fremd ist, bewies er etwa auch 2017 bei der Verteidigung der rechtsterroristischen Gruppe Freital.

Inhaltlich ist das, was Wilhelm deutlich machen will, eigentlich schnell gesagt: Der Vorwurf der sexuellen Nötigung sei "untrennbar mit dem Vorwurf der Bestechlichkeit verbunden", daher liege hier eine Tatidentität vor. 2023 sei sein Mandant schon vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen worden, und weil in Deutschland nicht erlaubt ist, jemanden zweimal wegen derselben Tat anzuklagen, sei die Fortführung des zweiten Verfahrens daher "rechtlich nicht zulässig".

Die Rechtslage dazu nennt Wilhelm "eindeutig", zur Begründung führt er diverse Paragraphen des Strafgesetzbuchs an, zitiert Rechtsliteratur, auch seine eigene ("Sie können auch meine Dissertation dazu lesen").

Ping-Pong im Gerichtssaal

Doch bei einer derart knappen Darstellung belässt er es nicht, seine Argumentation verknüpft er damit, dass er die Anklageerhebung gegen seinen Mandanten mit einer Kampagne in Verbindung sieht. Eine Kampagne, für die er die genannten Begriffe wie "Vernichtung" oder "Hinrichtung" gebraucht.

Durch Wilhelms in diese Richtungen ziemlich ausufernden Ausführungen kommt es immer wieder zu einem hitzigen Ping-Pong zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht. Als Wilhelm einmal sagt, ob der Kampagne sei es wohl nicht leicht für die Richterin, im Sinne seines Mandanten zu entscheiden, unterbricht Staatsanwalt Guretzki: Er sehe hier keine juristische Argumentation. Richterin Alexander hakt ein: Wilhelm solle nicht nur "über weiche Fakten reden". Wilhelm echauffiert sich: "Also entziehen Sie mir das Wort?" – "Ja, dann entziehe ich Ihnen das Wort", sagt Alexander. Wilhelm kündigt an, dies zu rügen, die Richterin lässt ihn dann doch weitermachen, als der Anwalt bejaht, noch rechtliche Ausführungen folgen zu lassen.

Die "rechtlichen Ausführungen" sind im Folgenden vor allem Angriffe gegen die junge Polizistin, die das Verfahren ins Rollen gebracht habe, und Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Letztere hatte Renner suspendiert und den Fall bekannt gemacht. Laut Wilhelm sei Hinz von einer "durch Vorurteile getrübten Wahrnehmung" und "voreiligem Aktionismus" geleitet worden, habe "einen Sexskandal entfacht, den es so nie gegeben hatte".

Wieder unterbricht ihn die Richterin: "Entschuldigung, wie lange wollen Sie hier noch reden?" Wilhelm: "Was ich hier sage, ist die Wahrheit.“ Verhaltenes Gelächter erhebt sich im Publikum, nun tritt erstmals Anwältin Lang in Aktion und fordert die Vorsitzende auf, das Publikum doch bitte zur Mäßigung zu rufen. Worauf Richterin Alexander das Publikum bittet, "Gefühlsausbrüche zu unterlassen".

Es geht darum, die Zeugin zu diskreditieren

Kurz darauf folgt das nächste Geplänkel, Alexander weist Wilhelm darauf hin, dass dies ein Antrag, kein "opening statement" sei. Wilhelm entgegnet, er wolle sie überzeugen, und das werde allein mit rechtlichen Argumenten nicht gelingen, dazu bedürfe es auch "weicher Faktoren".

Was Wilhelm mit "weichen Faktoren" meint, wird schnell konkret: In langen Ausführungen beginnt er, die junge Polizistin als Zeugin zu diskreditieren. Während es Renner lediglich um eine Affäre gegangen sei, er ihr "schöne Stunden" in Aussicht gestellt habe und sich die beruflichen Aspekte nur darauf beschränkt hätten, dass er der Polizistin nicht etwa Aufstieg versprach, sondern nur, "keine dienstlichen Nachteile zu bekommen", habe diese Finsteres im Schilde geführt. Tatsächlich sei nicht Renner, sondern die junge Polizistin als Täterin anzusehen, denn sie habe immer wieder bewusst höher gestellte Männer gesucht, um Kontakte zu ihrem Vorteil auszunutzen. Auch hier. Und sie werde noch heute vor Strafverfolgung geschützt.

Wilhelm zählt Vergehen der Beamtin auf: Sie habe das Skype-Gespräch heimlich aufgenommen, um vielleicht irgendeinen Beweis zu haben, sie habe eine "schwerwiegende Dienstpflichtverletzung" begangen, und ihr sei es darum gegangen, "unserem Mandanten eine Straftat anzuhängen". Daher habe sich die Kriminalhauptkommissarin strafbar gemacht und sei "für den Polizeidienst offensichtlich ungeeignet“.

So habe die Polizistin im vorangegangenen Verfahren mehrfach die Unwahrheit zum Verlauf des Abends mit Renner gesagt sowie Beweismittel vernichtet. Wegen letzterem vergleicht sie Wilhelm mit der RAF-Terroristin Daniela Klette, die während einer Gerichtsverhandlung auf die Toilette gegangen sei und dort Nachrichten auf ihrem Mobiltelefon gelöscht habe. "Das ist jetzt hoffentlich nicht polemisch", sagt dazu Wilhem. "Das ist polemisch!", kommt von Staatsanwalt Guretzki. Richterin Alexander ermahnt Wilhelm, worauf sich dieser erneut echauffiert. 2017 war Wilhelm bei RAF-Vergleichen noch zimperlicher, da nannte er es "an den Haaren herbeigezogen", die angeklagten Rechtsterrorist:innen der Gruppe Freital "mit RAF oder NSU zu vergleichen.“

"Das definiert Mobbing"

Wilhelm fährt fort, eine allgemeine Voreingenommenheit gegenüber Renner ("das definiert Mobbing") zu behaupten. Er führt Beispiele an, wie sehr Renner der Polizistin geholfen habe auf ihrem beruflichen Weg, ihr Tipps für Bewerbungsverfahren gegeben habe, und dafür habe er keine Gegenleistungen gefordert.

Dann kommt Wilhelm tatsächlich allmählich zum Ende, mit maximalem Pathos: "Es kann kein Zweifel bestehen, dass unser Mandant Opfer eines veritablen Justizskandals ist", sagt er und bittet die Richterin, das Verfahren noch einmal genau zu untersuchen – "auch wenn die Staatsräson des Landes Baden-Württemberg Schaden nimmt." Die Staatsräson? Darunter macht es Wilhelm nicht. Dann ist er tatsächlich fertig.

Nun darf auch die Staatsanwaltschaft noch zu Wort kommen. Staatsanwältin Martin tritt, wenig erstaunlich, dem Antrag der Verteidigung entgegen, denn nach ihrer Auffassung handele es sich klar um "zwei prozessuale Taten": Die Anklage wegen sexueller Nötigung habe sich mit dem sehr kurzen Geschehen vor der Cannstatter Kneipe beschäftigt, während das Skype-Gespräch einige Tage später, von dem der Vorwurf der Bestechlichkeit seinen Ausgang nahm, davon zu trennen sei.

Dazu kann Wilhem offenbar nicht schweigen: Was die Staatsanwältin gesagt habe, bestätige zu hundert Prozent seine Befürchtung, das Urteil stehe schon fest. "Das muss ich mir nicht anhören", erwidert die Staatsanwältin, die das Urteil gar nicht fällt, und Richterin Alexander ermahnt zum wiederholten Male Wilhelm.

Der geplante Ablauf ist schon mal durcheinander geraten: Die Anklage wird am ersten Verhandlungstag nicht mehr verlesen. Erst gibt es eine anderthalbstündige Unterbrechung, in denen das Gericht über den Fortgang berät. Als es weitergeht, eröffnet Richterin Alexander, dass das Gericht noch keine Entscheidung über den Antrag gefällt habe, aber auch nicht über ihn hinweggehen wolle. Er enthalte "ein, zwei Fälle, wo wir meinen, dass sie noch einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden sollten“.

Am 22. Mai soll es weitergehen. Einschließlich dieses Termins sind bislang sechs weitere Termine für das Verfahren anberaumt.