Sexuelle Belästigung innerhalb der Polizei: "Hey Süße/r, geiler Arsch"

Mit Schamgefühl und Angst vor beruflichen Nachteilen begründen jeweils 73 Prozent oder 566 der Teilnehmenden ihre Zurückhaltung. 69 Prozent geben an, nicht als "Kameradenschwein" dastehen zu wollen. "Man verbringt viel Zeit mit den Kollegen", resümiert die Autorin, "Dienstgruppen sind ein eingeschworenes Gefüge, das man nicht zerstören will." Mit einer bestimmten Person führen die Leute gern Streife, wird als Beispiel geschildert, aber wenn die eine sexuelle Belästigung anzeige, "dann fragen sich Kollegen, zeigt die mich auch 'einfach so' an."

Anzeigen ohne Grund sind indessen eine Rarität. Sind aber Verfahren erst einmal eingeleitet, können sie erhebliche Konsequenzen haben, wie auch Untersuchungen aus anderen Bundesländern deutlich machen. So fand in Güstrow, Landkreis Rostock, im Herbst ein Fachtag Gleichstellung statt zum Thema "Stell Dich nicht so an, der meint das nicht so …". Zur Sprache kamen dabei – unter vielem anderen – die gravierenden Folgen einschlägiger Vergehen, etwa dass nach der Rechtsprechung sexuelle Belästigung einen Grund zur Kündigung darstellt, bei schwerer Pflichtverletzung sogar fristlos. Oder dass beamtenrechtlich die Bezeichnung einer Kollegin als "EK-Hure" oder in einem anderen Fall die Vokabel "Bückstücke" zu Gehaltskürzung geführt haben. Ein Anwärter wurde gar nicht mehr Polizist, sondern "wegen charakterlicher Mängel" entlassen, weil er die Teilnahme an einer Arbeitsgruppe mit Frauen so verweigerte: "Ihr Schlampen wollt doch eh bloß ficken."

Falschbezichtigungen sind "äußerst selten"

Bei einer Online-Befragung von Studierenden der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) mit Sitz in Münster wurden "typische Begehungsformen" erfasst, wie Hinterherpfeifen, Po, Beine oder Brust berühren, Anstarren, Bemerkungen über Sexualleben, über Befähigung wegen des Geschlechts oder Verbreiten anstößiger Bilder. "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist Hochverrat an den Grundwerten der Polizeifamilie", schreiben die Autor:innen, die übrigens auch feststellten, dass Falschbezichtigungen "äußerst selten" sind. Und bestätigten, dass viele Geschädigte Übergriffe still dulden anstatt sich zu beschweren.