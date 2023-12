Polizeiskandal Baden-Württemberg: Auf einen Sekt bei 02

An dieser Stelle klingelt es bei manchen im Plenarsaal. Das schwäbische Restaurant in der Bolzstraße war ein beliebter CDU-Treff, gern besucht vom neuen CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel in seiner Zeit als Generalsekretär, ebenso vom heutigen Staatssekretär Siegfried Lorek, der im Ausschuss ebenfalls schon als Zeuge gehört wurde und dabei etwas zu viel Mut zur Lücke an den Tag legte. Mal trafen sich schwarze Abgeordnete im kleinen, mal im größeren Kreis mit LKA-Mitarbeiter:innen, sowohl 2019 als auch nach Ende des ersten Corona-Lockdowns 2020 und damit in Zeiten, da in der CDU die Hoffnung lebte, die Ära von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Landtagswahl 2021 beenden zu können. Und wichtige Posten zu erobern, in der Polizei wie auch in Ministerien.

"Amtsantritt" beim LKA-Vize

Die nächtliche Kontrolle im Frühjahr 2020 hatte ein Nachspiel: Den beiden Streifenpolizist:innen Theresa G. und Jürgen G. lässt der Vorfall keine Ruhe. Sie fühlen sich nicht korrekt behandelt von "der Dame", wie Jürgen G. die unkollegiale Kollegin nennt. Sie suchen Isabel K. vier Tage später an ihrem damaligen Arbeitsplatz, in einer LKA-Außenstelle auf. "Wir wollten geklärt haben", sagt der Zeuge G., "warum sie sich so relativ respektlos uns gegenüber benommen hat, denn wer nichts zu verbergen hat, kann sich auch ordentlich verhalten." Deshalb die zweite Begegnung mit K., die einen seltsamen Verlauf nimmt, der neue Fragen aufwirft. Anfangs sei die Kriminalhauptkommissarin wiederum abweisend gewesen, bei der Drohung, "vielleicht einen Vorgesetzten zuziehen zu wollen", brach sie, wie Theresa G. und Jürgen G. sich übereinstimmend zu erinnern meinen, ein und in Tränen aus. Dann habe sie erklärt, "zum Antrittsbesuch bei 02" gewesen zu sein – 02 steht für den LKA-Vize. Doch sie könne nicht mehr dazu sagen. Er habe bemerkt, sagt der Zeuge G., "dass es irgendetwas Unangenehmes war, und ich habe nicht mehr weiter nachgebohrt". Die beiden Polizeibeamt:innen haben sich zusammengereimt, "was man unter diesem Antrittsbesuch verstehen kann". Sie sei "emotional so aufgelöst gewesen", sagt Theresa G., "dass wir das erste Mal den Eindruck hatten, sie sagt jetzt die Wahrheit".