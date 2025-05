Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: Spielregeln und Freiräume

Im Anschluss an Filsecks Befragung hält es ein Landtagsabgeordneter am Rande der jüngsten Sitzung für "offensichtlich, dass das eine bestellte Benotung war". Und nach den Erkenntnissen des Untersuchungsausschuss handelte es sich dabei nicht um eine Ausnahme, sondern eher um den Regelfall. So fasste die frühere Staatsanwältin Julia Goll, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, bereits nach der 33. Sitzung des Gremiums im vergangenen Janaur zusammen: "Der Zeuge Martin Schatz [früherer Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg] hat unumwunden geschildert, wie Beurteilungen im höheren Dienst je nach vorgesehenen Beförderungen ausgeklungelt wurden."

Schuldbewusstsein sieht anders aus

Dass geliefert wird, was der Dienstherr bestellt, ist insofern also keine wirklich neue Information. Allerdings offenbarte die erneute Befragung Filsecks vielsagende Einblicke in das Innenleben einer Institution, für die Seilschaften so selbstverständlich sind, dass sie jeder kritischen Reflektion entrückt scheinen. So verteidigt Filseck das Vorgehen im Fall Renner auch nach Bekanntwerden aller Umstände als "völlig legitim", seiner Auffassung nach war es rechtskonform und er glaubt, dass Artikel 33 des Grundgesetzes berücksichtigt wurde, "auch wenn es immer Einzelne gibt, die mit ihrer eigenen Beurteilung nicht zufrieden sind". Dass es vor Beförderungen Gespräche über die nötigen Noten gebe, habe es "schon immer gegeben, das kenne ich nicht anders". Allerdings ist ebenfalls dokumentiert, dass Filseck in diesem Fall ein "rechtliches Restrisiko" sah, falls ein Konkurrent ums Amt des IdPs gegen Renners ungewöhnlichen Notensprung Klage einreichen sollte. Für ihn persönlich, beteuert der Referatsleiter, habe es keinen Anlass für Zweifel gegeben, denn wenn ein amtierender IdP eine Beurteilung vorlegt, dann ist das "eine feststehende Tatsache", die polizeiintern keiner weiteren Kontrollinstanz unterliege. Das könnte ein Hinweis sein, warum es politisch reizvoll erscheinen dürfte, die Position des IdPs mit einem verlässlichen Mann zu besetzen.