Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: Warten auf Andreas Renner

Ein für viele der Vernehmungen so typischer Frage-Antwort-Ablauf folgt. SPD-Obmann Sascha Binder will wissen, ob Spitzmüller gewusst habe, dass er nach Heilbronn habe gehen müssen, weil Hinz in Ludwigsburg eine zu große Nähe zu seinem langjährigen Weggefährten Renner gesehen habe – entsprechende Meldungen machen die Runde. "Wie meinen Sie das?", reagiert Spitzmüller, statt zu antworten. "So, wie ich es sage", erklärt Binder, ohne ernsthaft Neues herauszubekommen.

Bekannt aus dem Gerichtsverfahren, aber noch nicht besprochen im Ausschuss ist ein Vorgang, der von der Nähe unter den zwei Spitzenbeamten zeugt: Schon an jenem Abend, da Renner mit seiner Kollegin zuerst in seinem Büro an ihrer Karriere bastelte und dann auf Kneipentour ging, erhielt Spitzmüller ein WhatsApp-Foto von den beiden vor einer Wand im Innenministerium. An die Umstände, in denen er die Handy-Nachricht empfing, erinnert er sich genau. Er habe mit seiner Frau abends daheim gesessen und eine Serie geschaut. Der Grund, warum ihm dieses Bild gesendet worden sei, habe sich ihm nicht erschlossen. Erst später und nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den IdP wegen sexueller Belästigung sei ihm klarer geworden, "worum es gegangen ist". Nicht nur Binder ist verwundert, warum der Zeuge sich nicht aktiv ins weitere Verfahren eingemischt hat. Wie bei so vielen Geschichten, die Zeug:innen in den inzwischen fast drei Dutzend Sitzungen erzählt haben, erhellen sich weitere Zusammenhänge nicht wirklich.

Trotz solcher offener Fragen sind erhebliche Schwachstellen in der Personalführung vielfach belegt. Die Reform der Beurteilungspraxis, eine schon vorab gezogene Konsequenz aus der Arbeit der Abgeordneten, ist bereits in Kraft. Damit widerlegte sich selbst Minister Strobl. "Wissen Sie, was ein Soufflé ist?", hatte er als Zeuge vor zwei Jahren gehöhnt, um sich über das Gremium lustig zu machen. "Da ist viel Luft drin – und nach einer gewissen Zeit macht's Pffft."

Pffft hat es nicht gemacht. Im Gegenteil: Im Dezember werden die Abschlussberichte im Plenum des Landtags diskutiert – nur knapp drei Monate vor der Landtagswahl. Der Ausschuss zu Lothar Späths sogenannter Traumschiff-Affäre endete kurz vor Weihnachten 1991. Und wenige Wochen später verlor die CDU mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkten zum ersten Mal seit 1972 ihre absolute Mehrheit in Baden-Württemberg.