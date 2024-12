Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: AfD hat keine Lust mehr

Goßner (AfD) beschwert sich in seiner Bewertung des diesmal Gehörten regelrecht darüber, dass häufig ähnliche Fragen gestellt werden. Es erscheine ihm sinnlos, Zeugen immer weiter nach Gerüchten zum Inspekteur zu fragen. Die Geschichte der Untersuchungsausschüsse im Land lehrt jedoch anderes: Wer die wundersame Verschiebung einer Mülldeponie aus dem Wahlkreis des damals aufstrebenden späteren Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU) zu bewerten hat, Fehler bei der Atomaufsicht, dem FlowTex-Skandal rund um imaginäre Tunnelbohrmaschinen oder Stefan Mappus' (CDU) heimlichen EnBW-Milliardendeal vorbei am Parlament, der kann nun mal nicht auskommen ohne mehrfach bestätigte Zeugenaussagen, der braucht "diese unterschiedlichen Puzzlesteine", so Hildenbrand, die dann von den Abgeordneten zusammengesetzt werden müssten.

"Die Arbeit kostet viel Zeit und Nerven", sagt der Grünen-Obmann, "aber sie ist der Mühe wert." Bei hochkomplexen und hochrelevanten Sachverhalten seien unterschiedliche Perspektiven notwendig für eine realistische Einschätzung. Aktuelles Beispiel: die Vorgänge beim SEK Göppingen, wo einzelnen Einsatzkräften rechtsradikale Tendenzen nachgesagt wurden. Ein Vorwurf, den keiner der dazu gehörten Zeugen bestätigt hat.

Besser gründlich als zu schnell

Ursprünglich wollte vor allem die CDU ratzfatz fertig sein. "Eine unbestimmte Zeitspanne des Untersuchungsausschusses von mehreren Monaten ist mit uns nicht zu machen", sagte Fraktionsgeschäftsführer Andreas Deuschle bei der Einsetzung des Gremiums am 1. Juli 2022. Das heikle Thema brauche "eine präzise und schnelle Aufklärung, auf die man sich vorausschauend verlassen kann". Ende September 2023 sollte Schluss sein. Deuschle irrte sich. 15 Monate später ist ein Ende vor der Sommerpause 2025 zwar in Sicht, vor allem ein Komplex muss aber noch einmal aufgerollt werden.

"Es kann nicht sein", sagt SPD-Obmann Sascha Binder, "dass aus Besetzungsverfahren gebrochene Menschen herauskommen, für die es keine Hilfe gegeben hat." Dabei geht es vor allem um die willkürliche Ablösung des früheren SEK-Vizes, der dem Ausschuss von seiner verzweifelten Suche nach Hilfe berichtet hatte, von seinen Tränenausbrüchen auch vor dem IdP, von seiner Krankschreibung und davon, dass bis heute niemand aus dem Innenministerium den Kontakt zu ihm gesucht hat. Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz wird sich dazu noch erklären müssen.

Möglich, dass selbst der Chef des Hauses, Thomas Strobl, noch einmal in den Zeugenstand muss. In einzelnen Punkten, sagt Julia Goll, habe er vor dem Ausschuss nicht die Wahrheit gesagt. Anderes kann ebenso noch aufgerufen werden. Eben erst hat der Innenminister in seiner schriftlichen Antwort auf eine FDP-Anfrage zu zumindest fragwürdigen Formulierungen im Umgang mit sexuellen Belästigungen in Dienststellen gegriffen. "Die räumliche Trennung der Beteiligten kann grundsätzlich ein sinnvolles Instrument sein, insbesondere um die betroffene Person vor weiteren sexuellen Belästigungen zu schützen", schreibt er ausgesprochen defensiv, anstatt klarzumachen, dass und wie sexuelle Belästigungen abzustellen sind.

Und Schlagzeilen wird es auf jeden Fall geben, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, wenn die Berichte und Empfehlungen vorliegen. Denn danach wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht erspart bleiben, sich doch noch mit der für ihn unangenehmen Causa und mit den vom Innenminister mitverantworteten Vorgängen zu befassen.

Mehrfach forderte die Opposition, als der Ausschuss 2022 gerade die ersten Monate hinter sich hatte, Strobls Rücktritt. Mehrfach ist thematisiert worden, "wie lange Kretschmann dem Straucheln seines skandalumwitterten Stellvertreters noch tatenlos zusehen will", so FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke schon vor zwei Jahren. Es gehört wenig Phantasie dazu, sich vorzustellen, dass Fragen wie diese wieder auf die Tagesordnung kommen im Herbst 2025, wenn der Landtag die Ergebnisse der Ausschussarbeit in einer Plenardebatte zu bewerten hat. Und dann wird sich der Ministerpräsident positionieren müssen. Der Zeitpunkt ist pikant. Etwa ein halbes Jahr später ist Landtagswahl.