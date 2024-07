Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: "Keine militärische Truppe"

Der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann will von Fuchs wissen, wo denn dann die Einschätzung hergekommen sei, die Einheit könnte sich zum KSK 2.0 entwickelt haben. Im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in Calw sind zahlreiche Missstände dokumentiert, die auch die Gerichte beschäftigen. Der Zeuge kann jedoch nichts Näheres zu den Gerüchten im SEK berichten. Plankenhorn, der 2021 einige Monate Kommandoführer war, berichtet lediglich von einem anonymen Schreiben mit dem Hinweis auf einen externen Dienstleister, in dem es rechtsextreme Tendenzen gegeben haben sollte. Daran sei aber nichts gewesen.

Als der 52-Jährige gedrängt wurde, die Leitung des SEK zu übernehmen, sollte er einer aufgeheizten Stimmung Herr werden, deren Entstehung viel über den Geist aussagt, der die Arbeit der Spezialisten für besonders gefährliche Aufträge prägt. Er erzählt von den Unwuchten, von den Zirkeln und den Zuständen, die er nicht in den Griff bekommen habe, und davon, wie die Führung von Untergebenen nicht mehr gegrüßt worden sei.

In Personalgesprächen kam die Rede noch einmal auf Vorfälle, deren Untersuchung eigentlich abgeschlossen ist. An den Pranger gestellt wurden aber nicht der Missetäter, die Mitwisser und jene, die die Aufklärung unter der Decke hielten, sondern der Beamte, der nicht schweigen wollte. Plankenhorn spricht von einer "klaren Freund-Feind-Kennung" in der Einheit, von informellen Strukturen und dem "dritten Mann", der aufgrund der Stellvertreter-Regelungen immer wieder eingebunden ist, ohne der Führung anzugehören. Der Beamte R., eben jener dritte Mann in Göppingen, sei hauptverantwortlich für die Zerwürfnisse gewesen, habe Entscheidungen getroffen und sie dann anderen vorenthalten, so etwa den Bau eines Fitnessraums in einer Fahrzeughalle, der gegen alle Bestimmungen gebaut wurde. Wer nicht auf der Seite dieser Gruppe im SEK gewesen sei, habe mit Ausgrenzung und Diskreditierung rechnen müssen.

Ein fauler Ast kehrt zurück

Wie schon öfter tauchten unter den Landtagsabgeordneten Zweifel auf, ob der Ausschuss sich nicht verirrt und zu weit von den eigentlichen Untersuchungsgegenständen wegbewegt hat. Plankenhorn gibt jedoch auch zu Protokoll, dass er sich vom Innenministerium und dem Landespolizeipräsidium nicht unterstützt gefühlt hat, obwohl er diese Mission mit gemischten Gefühlen angetreten habe: "Nachdem mir die Polizei schon viel gegeben hatte, ging es halt darum, was Schwieriges zu übernehmen." Nach einigen Monaten bat er um Versetzung, die dann erfolgte: "Im Nachgang fühle ich mich von vielen Teilen im Regen stehen gelassen." R. musste gehen, ist inzwischen aber zurückgekehrt zum SEK. Dabei hatte er unstrittig zu jenen gehört, die von Zeugen als "faule Äste" bezeichnet wurden.