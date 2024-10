Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: Führung ohne jede Kultur

Gerade vermeintliche Kleinigkeiten sind aufklärungsbedürftig, etwa, dass Denzel zwar – ebenfalls unter Verzicht auf jede Begründung – den SEK-Chefposten verlassen musste, zugleich aber Renner später von ihm verlangte, die Nachfolger einzuarbeiten: "Das irritiert mich heute noch, dass ich als erklärt nicht fähiger Kommandoführer diese Aufgabe übernehmen sollte." Ebenso irritierend: Renners Anruf auf seiner Privatnummer mit der Bitte, ob er wegen der Verwerfungen mit seinen Nachfolgern in Göppingen nicht doch "wieder mehr Ruhe ins SEK bringen" wolle. Denzel wollte nicht, wurde mit der Leitung im Polizeirevier Esslingen betraut, dem größten im ganzen Bundesland – ebenso nicht unbedingt ein Ausweis für Unfähigkeit.

"Menschlich unterirdische Verhaltensweisen"

Mag sein, dass Strobl, sein Staatssekretär Thomas Blenke, Polizeipräsidentin Stefanie Hinz oder der Wertebeauftragte Jörg Krauss versuchen, auf Zeit zu spielen und die erhellenden Aussagen auszusitzen – auch in der Hoffnung, dass die mediale und damit die öffentliche Aufmerksamkeit weiterhin äußerst beschränkt bleiben. Strobl selbst hatte die Arbeit im Untersuchungsausschuss vor bald zwei Jahren mit dem Zusammenfallen eines Soufflés verglichen: "Und nach ein paar Tagen macht es wieder 'pffft'", behauptete er, ganz als ob sich abgezeichnet hätte, dass das Gremium keine relevanten Erkenntnisse zu Missständen ans Licht bringen würde.

Nach dieser denkwürdigen 30. Sitzung des Untersuchungsausschusses will allerdings nicht nur die Opposition, auch die Obleute der Regierungsfraktionen wollen am Ball bleiben. Es seien Vorwürfe laut geworden, erinnert sich Oliver Hildenbrand (Grüne), "dass wir uns so lange mit dem SEK befassen". Jetzt habe sich gezeigt, wie wichtig es gewesen sei, nicht lockerzulassen, jetzt sei "ein krasser Umgang mit dem eigenen Spitzenpersonal" offenbar geworden. Ein Spitzenpolizeibeamter breche in Tränen aus, "und unvorstellbar: Niemand hat sich darum gekümmert". Sogar Staab von der CDU verlangt, dass "Führungskultur von ganz oben gelebt wird".

Und zwar nicht nur in der Theorie. Zeitgleich zum Umgang mit Marintsch und Denzel wurde die neue Wertekampagne für die Polizei des Landes entwickelt und freigeschaltet, mit vielen warmen Worten. Zum Beispiel von Landespolizeipräsidentin Hinz: "Wir schauen über alle wichtigen Bereiche, von der Personalgewinnung, über die Ausbildung bzw. das Studium, die Fortbildung, die Prävention, den Umgang mit Belastungen und Fehlverhalten bis hin zu Fragen der Führung, wo Handlungsbedarf besteht, und vor diesem Hintergrund nehmen alle Dienststellen und Einrichtungen landesweit das Thema Führungs- und Wertekultur mit eigenen Konzepten und Maßnahmen intensiv in den Fokus." Sie könnte respektive müsste damit in ihrem eigenen Landespolizeipräsidium beginnen.

Solange sie noch Zeit dazu hat. SPD und FDP verlangen, nicht zur Tagesordnung überzugehen nach dieser jüngsten Ausschusssitzung. Sie habe nie gedacht, sagt die Obfrau der Liberalen Julia Goll am Ende der Marintsch-Aussage, dass "derart menschlich unterirdische Verhaltensweisen bei uns möglich sind". Er sei "empört", so der Mannheimer SPD-Abgeordnete Boris Weirauch, wie mit Menschen verfahren worden sei, "die an diese Polizei geglaubt haben und heute gebrochen sind". Spätestens jetzt müsse wieder über personelle Konsequenzen im Innenministerium nachgedacht werden, "auch für Frau Doktor Hinz". Am 25. November tritt der Ausschuss zur nächsten Sitzung zusammen.