Kontext gegen IdP Renner: Der Rückenwind ist da

Aus aktuellem Anlass bietet die Vereinigung grüner und Grünen-naher Polizist:innen am 20. Oktober um 16 Uhr eine Veranstaltung an, deren Titel "Macht und Ohnmacht in der Polizei" lautet. Sie fußt auf der Erkenntnis, dass in einem streng hierarchischen System ("Ober sticht Unter") Abhängigkeiten bestehen, Vorgesetzte diese Macht genießen und ausnutzen, auch weil sich Betroffene "nicht trauen, den Mund aufzumachen". In Workshops sollen sie dazu Gelegenheit haben. Anmeldungen zu der Veranstaltung, die in der Landesgeschäftsstelle der Grünen stattfindet (Königstraße 78, Stuttgart), sind erforderlich unter anmeldung@polizeigruen.de.

Eine bildmächtigere Überschrift wählt Steffen Grimberg, dem Springers Boulevardblatt auf allen seinen Stationen am Herzen lag. Sei's als Medienchef bei der taz, Sprecher bei der ARD, beim Grimme-Institut und jetzt als Leiter des Mediendiensts der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA. Seine Kolumne in der taz heißt "Bäh! Ein Polizist und das P-Wort" und beschäftigt sich mit der Merkwürdigkeit, dass die "Bildzeitung", die Erfinderin des P-Worts, keine Klage an den Hals bekam, sondern die viel kleinere Wochenzeitung. Grimberg hat dafür eine interessante Erklärung: Wenn "Bild" "bollerig rumskandalisiert", so der erfahrene Medienjournalist, lässt sich das "angeekelt weglächeln, schließlich ist ꞌBildꞌ bäh". Mit den Kontext-Journalist:innen "funktioniert das nicht".

Aus Transparenzgründen erwähnt er noch, dass Springer der Lieblingsfeind der taz sei und Kontext sowas wie "unsere schwäbische Schwester – Alliteration beabsichtigt". Zum Schluss regt der Kollege an, auch Landesinnenminister Strobl möge in den Soli-Fonds einzahlen, mit dem Kontext die anstehende Berufung gegen das Urteil der Hamburger Pressekammer bezahlen kann. Zum Wohle der Pressefreiheit. Er selbst will mit gutem Beispiel vorangehen. Das Honorar für seine Kolumne sei "jedenfalls schon mal drin", verspricht Grimberg.

Er reiht sich damit ein in die große Schar unserer Leserinnen und Leser, deren Hilfsbereitschaft überwältigend ist. Inzwischen haben wir die 10.000-Euro-Marke erreicht, und da ist die Spende von "PolizeiGrün" noch nicht dabei. "Bleibt mutig", schreiben sie, "macht weiter" und "Elena Wolf forever". Sie hat den Text über Renner geschrieben. Die Redaktion dankt herzlich.

Wer noch mithelfen mag:

Bank: GLS-Bank

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Oder per Paypal: paypal@kontextwochenzeitung.de