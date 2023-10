Kontext vor Gericht: Einspruch!

Doch zurück zu Renner. Nicht nur die Kontext-Redaktion ärgert sich über das Begriffsverbot. Auch unser Anwalt Markus Köhler will das nicht hinnehmen. Eine gesellschaftliche Debatte über das Verhalten eines ranghohen Polizisten, dessentwegen sogar ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde, müsse frei geführt werden können, so der Anwalt. Wenn aber einem Medium ein bestimmter Begriff verboten wird (der von zig anderen Medien zigfach benutzt wurde), bewirkt das vor allem eines: Scheren in Köpfen von Journalist:innen. Und das ist nicht gut für die freie Berichterstattung.

Kontext-Anwalt Köhler wird noch diese Woche den Einspruch gegen das Begriffsverbot einlegen. Weil Kontext Kontext ist und ein Wortverbot nicht einfach hinnimmt. Weil es so am Ende ein vollständiges Urteil geben wird, in dem ein deutsches Gericht detailliert begründen muss, warum es genau diese Wortkombination verbietet. Und weil Kontext nicht dazu beitragen will, dass die öffentliche Diskussion einschläft, die geführt werden muss rund um den einst höchsten Polizisten des Landes und dessen gelinde ausgedrückt merkwürdiges Verhalten, das im öffentlichen Prozess ausgiebig erörtert wurde und das in einem eventuell neuen Prozess wieder Thema sein wird.