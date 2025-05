20 Jahre Allmende Stetten: Linke Lufthoheit seit 1968

Dass Kögel in Stetten wirkt und nervt und Dinge bewegt, war keineswegs selbstverständlich angesichts seines Lebenswegs. 1953 geboren, acht Jahre nach Ende des Nazi-Grauens. Der Großvater ein "Bauernphilosoph", der an eine beseelte Natur geglaubt habe – "er war im Grunde Animist" – und als Pazifist aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt sei. Der habe ihn geprägt, aber auch die pietistische Großmutter, "diese praktizierte Nächstenliebe, die nichts an die große Glocke hängt, sondern einfach macht."

Ein Hang zum Aufbegehren zeigt sich im Engagement für das Jugendzentrum, Kögel macht eine Lehre zum Maschinenschlosser bei Bosch, wird Jugendvertreter der IG Metall, arbeitet zusammen mit den Leuten der "Plakat"-Gruppe von Daimler. Eines von deren Seminaren fand in einem Naturfreundehaus statt, und in diesem beeindruckten ihn die Ausführungen eines revolutionären italienischen Kollegen so sehr, dass er sich sagt: "Ich will ins Ausland, Sprachen lernen, Italienisch, Spanisch, Französisch". Bevor er das in die Tat umsetzt, geht er 1979 mit der Aktion Sühnezeichen für eineinhalb Jahre nach Israel. Wo er unter anderem auf die Geschichte des Ehepaars Krakauer stößt.

Dann arbeitet er in Italien, Frankreich und Spanien, lernt die Sprachen fließend. 1994 kommt er zurück nach Deutschland, arbeitet erst bei Mannesmann – um dann, 40-jährig, noch ein Studium in Angriff zu nehmen. Er beginnt mit Soziologie und BWL in Hamburg, ist eineinhalb Jahre in Chicago, macht seinen Master-Abschluss schließlich an der London School of Economics. Er bleibt erstmal in der britischen Hauptstadt – und wird 1999 Praktikant in der Stadtverwaltung, in der Auslandsabteilung von Londons damaligem OB Ken Livingstone. Wie bitte geht das? "Das war gar nicht schwierig", sagt Kögel, "denn die Engländer können wenig Fremdsprachen." Anschließend ist er Chefsekretär der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung – weil er sehr schnell Maschine schreiben kann.

Von Londons Stadtverwaltung ins Stettener Freibad

Doch dann wird sein Vater ein Pflegefall, Kögel geht 2001/2002 zurück. "Da hab ich nicht mehr Vollzeit schaffen können", erzählt Kögel, "dann hab ich Bademeister g’macht." Zwei Jahre im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim, dann 13 Jahre im selbstverwalteten Stettener Freibad. "Das hab ich gern g’macht. War schee", sagt Kögel und bekommt einen versonnenen Gesichtsausdruck. Es ist vor allem die Arbeit mit Kindern, die ihm Freude macht.