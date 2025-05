Spendenkampagne: An rechten Fäden ziehen

Kontext baut ein Rechercheteam auf, um im rechten Sumpf zu recherchieren. Einen finanziellen Grundstock haben wir bereits. Jetzt geht's ans Eingemachte.

Wie kommt es eigentlich, dass sich "Querdenker" und die Neonazis des "Störtrupp" kennen? Wer kennt da wen und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Welche Netzwerke gibt es noch und wohin führen die Fäden in Baden-Württemberg, wenn einer mal kräftig dran zieht? Wer wissen will, wie rechtsextreme Gruppen gesellschaftlich agieren, wie die AfD es geschafft hat, krasse Rhetorik und fiese Menschenbilder in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, muss Netzwerke aufspüren und beleuchten, die sonst im Dunkeln bleiben.

Das wollen wir tun! Mit einem Rechercheteam, das sich gezielt mit rechtsextremen Strukturen und Vernetzungen in Baden-Württemberg beschäftigt. Weil die Kontext-Redaktion zusätzliche Recherchen nicht aus eigener Kraft stemmen kann, arbeiten wir mit freien Fachjournalist:innen zusammen. Doch Recherche kostet nicht nur Zeit und Expertise, sondern vor allem auch: Geld. Und weil Kontext ein rein spendenfinanziertes Medium ist, hoffen wir auf Sie, liebe Leserinnen und Leser.

Wenn Sie uns unterstützen möchten:



Einmalig spenden können Sie per Überweisung auf unser Konto bei der GLS-Bank:

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS

Sie wollen dauerhaft spenden? Dann unterstützen Sie uns mit dem Soli:

www.kontextwochenzeitung.de/soli